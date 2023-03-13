Врач перечислила основные причины весенней апатии

Некоторые россияне испытывают упадок сил и апатию с наступлением весны. Врач-психотерапевт Наталья Горбунова объяснила причины этого явления, а также рассказала, как бороться с нервным истощением.

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Медицинский специалист отмечает, что весенняя апатия возникает вследствие нехватки витаминов, которые организм человека получает из солнечного света.

Речь идет, в частности, о витамине D. Кроме того, постепенное увеличение продолжительности светового дня провоцирует изменения в синтезе мелатонина — гормона сна. Это способствует дисбалансу других гормонов и медиаторов, передает издание «Московский Комсомолец».

Врач отмечает, что здоровый организм безболезненно справляется с «сезонной перезагрузкой».