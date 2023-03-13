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28 минут назад

Как сохранить здоровье во время оттепели

RT на русском

Врач-терапевт Надежда Чернышова дала советы по сохранению здоровья во время весенней оттепели.

Как сохранить здоровье во время оттепели
Фото: unsplashunsplash

«Можно одеться слишком тепло, вспотеть, а потом на ветерке переохладиться и заболеть. Или, наоборот, одеться слишком легко и замёрзнуть», — заявила она в беседе с «Вечерней Москвой».

По мнению эксперта, важно подбирать одежду и обувь, которые не промокают при осадках. Также рекомендуется иметь при себе шапку и шарф.

«Когда погода неустойчива, желательно надевать несколько кофт, которые потом можно будет снять, если станет жарко. Или, наоборот, одеться потеплее, если похолодало», — посоветовала Чернышова.

Она отметила, что в мокрой одежде всегда повышается вероятность простудиться.

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