В каких случаях необходимо удалять зубы мудрости

Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова объяснила, есть ли нужда в удалении зубов мудрости с целью профилактики. Об этом сообщает сайт "Аргументы и Факты".

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Зубы мудрости, они же "восьмерки", – это, как отметила врач, самые опасные зубы. Они находятся глубоко, а если человек начинает из-за них испытывать боль, то ее сложно сравнить с чем-либо другим.

"Восьмерки" нужно убирать, если они становятся причиной ортодонтической патологии, то есть когда они приводят к нарушению прикуса. Единственное исключение, когда такие зубы могут удалить профилактически, – потенциальная их угроза развитию ортодонтической патологии", – сказала Мелехова.

Показанием к удалению может стать неправильное положение зуба, например, когда он начинает расти в сторону щеки, что может привести к постоянному травмам слизистой оболочки. Это повышает риск образования злокачественных опухолей.

"Еще одно показание к удалению – разрушение зуба кариозным процессом ниже уровня десны. В случае если зуб мудрости недопрорезался и над ним образовался слизистый капюшон, его тоже придется убрать: врачи понимают, что он дальше не пойдет", – объясняет стоматолог.