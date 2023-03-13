Эксперт раскрыл преимущества медленного фитнеса

Эксперт Денис Соломин раскрыл преимущества медленного фитнеса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Главным преимуществом медленного фитнеса является то, что он не травмоопасен и подходит для всех, даже для абсолютных новичков», — рассказал специалист. Он отметил, что данный вид упражнений помогает укрепить мышцы, улучшить гибкость, исправить осанку и расслабиться без излишней нагрузки на организм.

В качестве примеров медленного фитнеса Соломин назвал пилатес и барре. Последнее сочетает в себе элементы балета, йоги и пилатеса и набрало популярность в 2022 году.