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1 час назад

Эксперт раскрыл преимущества медленного фитнеса

Lenta.ru

Эксперт Денис Соломин раскрыл преимущества медленного фитнеса. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Эксперт раскрыл преимущества медленного фитнеса
Фото: Lenta.ruLenta.ru

«Главным преимуществом медленного фитнеса является то, что он не травмоопасен и подходит для всех, даже для абсолютных новичков», — рассказал специалист. Он отметил, что данный вид упражнений помогает укрепить мышцы, улучшить гибкость, исправить осанку и расслабиться без излишней нагрузки на организм.

В качестве примеров медленного фитнеса Соломин назвал пилатес и барре. Последнее сочетает в себе элементы балета, йоги и пилатеса и набрало популярность в 2022 году.

Ранее хирург-ортопед Алексис Колвин объяснил пользу упражнений с собственным весом. «Упражнения с собственным весом — это функциональные, сложные движения, которые позволяют сосредоточиться на форме без дополнительного сопротивления», — подчеркнул он.

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