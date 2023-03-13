Названы лучшие виды спорта для занятий весной

Весной многие решают заняться спортом, чтобы подготовить фигуру к лету, но не всем хочется идти в тренажерный зал, поэтому отличной альтернативой становятся занятия на улице. Об этом рассказал фитнес-тренер Дмитрий Нагулин.

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Он посоветовал больше кататься на велосипеде. Многие предпочитают именно такой вид досуга в вечернее время.

Пробежки — тоже прекрасный способ привести себя в форму после зимней «спячки». Бег способствует укреплению сердечно-сосудистой системы и повышает общую выносливость организма. При этом необходимо подобрать правильную обувь и изучить правильную технику бега.

Также принесут пользу прыжки на скакалке на свежем воздухе. По словам тренера, такая тренировка займет мало времени и подарит множество положительных эмоций, сообщает РИАМО.

Ученые из Кембриджского университета обнаружили, что ежедневная 11-минутная прогулка с умеренной интенсивностью может значительно снизить риск ранней смерти. Совсем необязательны занятия спортом, хватит просто пройти привычный маршрут пешком, передает ФАН.