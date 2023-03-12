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40 минут назад

Во сколько нужно ужинать, чтобы не повысился сахар в крови

Ferra.ru

Ужин - это очень важный приём пищи для людей с сахарным диабетом. Объясняется это очень просто: от ужина зависит уровень сахара в крови и после еды, и на следующий день перед завтраком.

Во сколько нужно ужинать, чтобы не повысился сахар в крови
Фото: FerraFerra

Согласно результатам нового исследования, которые опубликованы в журнале «Лечение диабета», чересчур поздний ужин может сильно навредить здоровью диабетиков. Но во сколько тогда лучше всего ужинать?

Как здоровым людям, так и людям с сахарным диабетом лучше ужинать до 19 часов. Максимум - это 20:00. А ещё чем позже вы принимаете пищу, тем меньше вам можно съесть.

Между ужином и сном должно пройти при этом как минимум три часа. Так желудок сможет переварить и усвоить всю пищу.

Если вы ложитесь спать обычно поздно, то примерно в 21-22 часа выпейте чашку коровьего либо соевого молока. Это поможет вам утолить голод. Также вы дополнительно может съесть фрукты.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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