Сомнолог объяснила, как быстро заснуть без снотворного

Легкие математические примеры, дыхательные практики и монотонные дела помогут человеку при бессоннице. Об этом Москве 24 рассказала врач-сомнолог ЦКБ управления делами президента РФ Дарья Лебедева.

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По ее словам, каждый из способов быстрее заснуть основан на том, чтобы отвлечься от тревожных мыслей и переключиться на что-то конкретное. Один из таких методов – математический.

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Можно считать овец, ворон, мух, но лучше отнимать от 1 000 число 13 до тех пор, пока не дойдем до нуля. К этому моменту человек точно заснет.

Дарья Лебедева – врач-сомнолог ЦКБ управления делами президента РФ

Также есть способ, при котором необходимо концентрироваться на дыхании. В течение четырех секунд необходимо вдыхать носом, задержаться примерно на семь секунд и произвести длинный выдох на восемь секунд через рот.

"Повторить это нужно хотя бы пять раз, так снижается уровень кортизола – гормона стресса. Это позволяет нам расслабиться, а значит, и быстрее заснуть", – объяснила Лебедева

Следующая техника – армейская, при которой нужно по очереди напрягать разные участки тела. Например, сначала пальцы ног, затем икры, бедра, ягодицы, живот, плечевой пояс.

"Пока вы напрягаете мышцы, то концентрируетесь конкретно на этих частях тела и не думаете о проблемах, которые были либо будут завтра. Это помогает расслабиться", – рассказала сомнолог в интервью программы "Доктор 24".

Также есть реверсивный способ заснуть: нужно представить действия в течение дня в обратном порядке от подготовки ко сну до утренних дел. Если ни один из этих приемов не помогает, необходимо заняться чем-то монотонным, порекомендовала врач.

Например, проутюжить одежду, перебрать вещи в шкафу, установить все книги в алфавитном порядке на полке. И так до тех пор, пока не почувствуете сонливость.

Дарья Лебедева – врач-сомнолог ЦКБ управления делами президента РФ

Кроме того, при проблемах со сном можно выпить воды, расслабиться и послушать музыку, заключила врач.