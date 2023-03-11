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1 час назад

Врач из США: дневной сон не должен длиться дольше получаса

Ura.Ru

Чтобы дневной сон принес пользу организму, следует спать в комфортной обстановке не слишком долго, а после пробуждения нужно время, чтобы прийти в себя. Такие советы дала семейный врач клиники Мейо (США) Тиффани Каспер.

«Если после дневного сон-часа вы просыпаетесь с чувством разбитости и беспокойством, значит, вы спали слишком долго. Идеальная продолжительность дневного сна составляет от 15 до 30 минут», — рассказала Тиффани Каспер, ее цитирует издание «Ридус».

Она также рассказала, что сон час лучше устроить с двух до трех часов дня, в это время организм восстановится лучше всего.

Перед тем как уйти на дневной сон нужно убедиться, что помещение проветрено и в него не попадает яркий свет, рекомендует врач. Также она напомнила не брать в спальню телефон, чтобы ничего не отвлекало. Каспер рекомендует не вставать после пробуждения слишком резко, перед тем, как вернуться к делам, нужно сделать небольшую зарядку прямо в постели.

ЗОЖ,Видео,
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