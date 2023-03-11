Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, какие витамины и минералы необходимы мужчинам. Например, витамин D нужен для выработки тестостерона, регулирующего способность к деторождению. «Недостаток этого известного витамина плохо сказывается на общем состоянии и настроении», - объяснила специалист в беседе с RT.

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Также специалисты лаборатории «Гемотест» изучили результаты анализов по основным витаминам и минералам, которые российские мужчины сдали в прошлом году. Дефицит витамина D зафиксировали у каждого второго пациента. «Часть витамина D вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей во время пребывания на солнце. Можно получить его из жирных сортов рыбы, печени, яичного желтка», - отметила Кашух.