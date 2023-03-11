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1 час назад

Какие витамины и минералы необходимы мужчинам

Вести Подмосковьяиещё 1

Кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух рассказала, какие витамины и минералы необходимы мужчинам. Например, витамин D нужен для выработки тестостерона, регулирующего способность к деторождению. «Недостаток этого известного витамина плохо сказывается на общем состоянии и настроении», - объяснила специалист в беседе с RT.

Какие витамины и минералы необходимы мужчинам
Фото: Вести ПодмосковьяВести Подмосковья

Также специалисты лаборатории «Гемотест» изучили результаты анализов по основным витаминам и минералам, которые российские мужчины сдали в прошлом году. Дефицит витамина D зафиксировали у каждого второго пациента. «Часть витамина D вырабатывается в коже под воздействием ультрафиолетовых лучей во время пребывания на солнце. Можно получить его из жирных сортов рыбы, печени, яичного желтка», - отметила Кашух.

Не менее важным считается цинк, поддерживающий жизнеспособность половых клеток. По данным источника, у 5% мужчин в возрасте от 25 до 35 лет этот показатель ниже нормы. А пожилым мужчинам требуется кальций и фосфор для профилактики переломов. «Самостоятельный прием витаминов может не дать результатов, поэтому важно проконсультироваться с врачом», - добавила эксперт.

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