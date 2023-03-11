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1 час назад

Хирург Хациев: ожирение нельзя вылечить лишь диетой и спортом

Секрет Фирмы

По словам врача, у очень полных людей в организме уже иной режим обмена веществ, поэтому ограничения в еде считываются для тела как голодание. В итоге организм запасает ресурсы, и человек набирает исходный вес.

Хирург Хациев: ожирение нельзя вылечить диетой и спортом
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Также медик считает мифом мнение, будто ожирение — это исключительно эстетическая проблема и что лечиться необязательно.

По словам доктора медицинских наук, президента российского общества бариатрических хирургов Бекхана Хациева, 80-90% людей с ожирением, худеющих только с помощью диеты и спорта, потом заново набирают вес. Организм воспринимает такой способ похудения как борьбу с собой, поэтому активно сопротивляется.

Второй миф — убеждение, будто ожирение просто делает человека менее красивым. Но лишний вес в первую очередь бьёт по здоровью, и именно это должно быть поводом начать что-то менять, подчеркнул хирург.

Судите сами, люди с ожирением страдают:

  • сахарным диабетом второго типа;
  • синдромом апноэ;
  • заболеваниями суставов;
  • атеросклерозом;
  • поликистозом яичников.

Третий миф звучит так: лечить ожирение не обязательно. Это заблуждение вытекает из предыдущего. Ведь если главная проблема в эстетике, то при отсутствии желания можно особо не переживать о лишних кило. Человеку кажется, что он в любой момент сможет всё исправить с помощью пресловутой «силы воли».

Увы, в реальности всё сложнее, и ожирение приходится именно лечить.

«Этим занимается мультидисциплинарная команда, состоящая из эндокринологов, бариатрических хирургов, терапевтов и психологов. Это серьёзный и долгий процесс, требующий наблюдения за пациентом, изменения его пищевых привычек и иногда хирургического лечения», — добавил Хациев в разговоре с «Газетой.Ru».

Живот может расти не только из-за любви человека к жирной пище. Иногда причина кроется в болезнях. В каких именно — рассказал пластический хирург Илья Алмазов.

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