Как бодибилдинг влияет на продолжительность жизни

Чем вы рискуете, если возьмётесь за железо, и в каком случае от этого будет польза?

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Не все атлеты знают об опасностях, который влекут за собой занятия бодибилдингом.

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Всему виной личные амбиции

Это касается новичков. Сперва им нужно набить шишки. Важно понимать, культуризм вреден, когда он становится смыслом жизни, переходит на уровень «всё или ничего», превращается в погоню за лидерством. Речь о соревнованиях, где нет места жалости к своему телу и здоровью. Когда личные амбиции превыше всего.

Любители, занимающиеся бодибилдингом, привыкают к спортивному образу жизни. Они получают удовольствие от процесса. Демонстрация своего тела перед толпой «обычных людей» — короткий, но сладостный момент славы.

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Спортсмены высшего уровня тренируются ради достижения результатов в спорте, но и здоровье для них немаловажно. Почему? Поддерживать организм в нормальном состоянии — залог дальнейшего успеха. Бодибилдинг – рискованное занятие. Подготовка к соревнованиям может привести к самым страшным последствиям. К сожалению, таких примеров много.

Бодибилдинг и продолжительность жизни

Мнение врача

Марк Озолинь: Некоторые атлеты хотят добиться впечатляющих результатов за короткие сроки. Ради этого они прибегают к запрещённым анаболическим веществам. Так культуристы приобретают зависимость. Им требуются большие дозировки для того, чтобы прибавлять показатели и не откатиться к «заводским» настройкам.

Для анаболических веществ не существует безопасных дозировок. Эти препараты выписываются исключительно врачом и имеют очень узкий круг показаний. Их использование ведёт не только к гормональным проблемам. Вещества необратимо влияют на печень, увеличивают риск тромбозов, а значит, и инфарктов, и инсультов. Риск преждевременной смерти возрастает.

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Мнение тренера

Виктор Колесников: Опытный спортсмен знает, что есть риск получить травму или разрушить организм. Он понимает, что стероиды могут привести к бесплодию и даже смерти. А также повысятся шансы развития аневризмы или опухолей.

Ошибочно можно предполагать, что ситуация под контролем: «Я же слежу за гематокритом» или «вот стероидный курс закончится, и буду ставить ХГЧ по 1500 единиц в неделю». Из года в год бодибилдер переходит с курса анаболических стероидов на поддерживающей дозировке гормональных препаратов к следующему курсу.

Почему так происходит? Всё дело в сильной психоэмоциональной зависимости. Культурист снова возвращается к тренировкам на АС. Даже если полностью завязать с фармакологией, то уйти от тренировок на стероидах не получится. Почему? Из-за развития патологии. Атлеты принимают их, пока выступают на соревнованиях. Когда заканчивают спортивную карьеру, то «садятся» на заместительную гормональную терапию.

Помните – употребление препаратов и погоня за быстрыми результатами зачастую не дают дожить до 50 лет. Относитесь к своему здоровью бережно.