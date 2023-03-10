Симптомы недоедания у взрослого человека

Объясняем, чем опасна гонка за стройностью.

Фото: Чемпионат.com Чемпионат.com

Ольга Деккер, диетолог, нутрициолог, член Национального общества диетологов и нутрициологов: Недоедание может приводить к различным негативным последствиям для здоровья. Поэтому важно следить за тем, чтобы питание было полноценным и достаточным для поддержания здоровья. В противном случае может развиться дефицит витаминов, минералов и других питательных веществ. А это уже приводит к различным заболеваниям. Например, к снижению функций головного мозга, нарушению в обмене веществ, дисбалансу гормонов, возникновению проблем с менструальным циклом, снижению когнитивных функций.

Видео дня

Важно знать сигналы, которые посылает тело, о недостатке полезных веществ. Если нашли их у себя, то необходимо срочно менять рацион.

1. Частые головные боли

Недостаток питательных веществ может привести к ухудшению кровотока и снижению кислорода в мозгу, что может вызвать головную боль. Её характер – дискомфорт, ноющие ощущения или давление в разных областях лба. Уровень болевого синдрома будет зависеть от срока голодания.

2. Плохое настроение и раздражительность

Недоедание влияет на работу гормонов и нейротрансмиттеров, отвечающих за настроение. Это, в свою очередь, может вызвать раздражительность, нервозность, тревогу и даже депрессию.

3. Боль в мышцах и суставах

Белковые продукты — основной «строительный» материал мускулатуры и тканей. Недостаток этого вещества вызывает боли в мышцах и суставах, провоцирует ухудшение мышечной массы.

Что ещё будет указывать на его недостаток? Сухая кожа, замедленный рост волос и ногтей. А дефицит магния и калия может спровоцировать и судороги.

4. Проблемы со сном

Скудный рацион создаёт проблемы со сном. Здесь и бессонница, и нарушение цикла ночного отдыха.

Так происходит, потому что сокращается глубокая фаза, которая отвечает за восстановление организма и порядок в психике. Как итог – человек часто просыпается, ворочается, а утром у него – «разбитое» состояние.

5. Снижение иммунитета

Из-за недоедания ослабевает иммунная система, что приводит к частым простудным заболеваниям, инфекциям и более серьёзным проблемам. Ведь у человека значительно снижается уровень сопротивляемости к неблагоприятным факторам.

6. Проблемы с пищеварением

Рацион напрямую влияет на работу пищеварения. При недостаточном питании образуются запор, диарея, метеоризм и изжога. Как это связано? Поступающая еда медленно движется по пищеварительному тракту. В результате скапливается меньше продуктов жизнедеятельности.

7. Усталость и слабость

Это основные сигналы недоедания. У человека снижается способность к физической и умственной активности.

Как это работает? Недостаточное количество калорий замедляют метаболизм, как итог – быстрая утомляемость организма. Любая физическая активность вызывает упадок сил, ведь организм поддерживает только самые необходимые функции.

8. Голод

Олег Ирышкин, кандидат медицинских наук, эндокринолог-диетолог How to Eat: Постоянное чувство голова – самый простой способ понять, что вы недоедаете. Соблюдение стандартного режима питания, состоящего из завтрака, обеда и ужина, оказывают пользу организму. В противном случае захочется съесть всё подряд. А значит, будет отсутствовать осознанность потребления, что вредно для здоровья.

9. Сухость кожи

Этот неочевидный симптом появляется из-за дефицита жиров. Однако улучшить состояние кожных покровов возможно очень быстро. Что необходимо? Достаточно добавить в рацион жирную морскую рыбу, орехи и растительные масла.

10. Дрожь в руках

Дрожь в руках, которая сопровождается дезориентацией в пространстве, указывает на гипогликемию. Это резкое снижение уровня глюкозы в крови.