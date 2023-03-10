Почему не стоит пить кофе в период стресса

Канадские ученые из Университета Торонто выяснили, что ежедневное употребление более трех чашек кофе способно погубить почки. У добровольцев, которые выпивали три чашки кофе в день в качестве эксперимента, риск дисфункции почек и альбуминурии увеличивался в 2,7 раза, кроме того, повышался риск развития гипертензии. Поэтому большим фанатам кофе исследователи посоветовали перейти на кофе без кофеина. Чрезмерное употребление кофеина в период стресса также может ухудшить состояние здоровья.

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Как кофе влияет на организм во время стресса и отсутствия энергии, в интервью MIR24.TV рассказала нутрициолог и член Национального общества диетологов и нутрициологов Ольга Деккер.

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«При отсутствии энергии кофе может помочь вам взбодриться, так как он содержит кофеин, который является стимулятором центральной нервной системы. Кроме того, некоторые исследования показали, что употребление кофе может повысить настроение и улучшить когнитивные функции, такие как концентрация, внимание и память», – комментирует Ольга Деккер.

Кофе может помочь справиться со стрессом благодаря своим стимулирующим свойствам. Например, кофеин стимулирует центральную нервную систему, что приводит к повышению уровня энергии, бодрости и внимательности.

«С другой стороны, чрезмерное употребление кофеина в период стресса может ухудшить состояние здоровья. Стресс уже сам по себе оказывает негативное воздействие на организм, и чрезмерное употребление кофеина может усугубить этот процесс. Кофеин может усилить чувство беспокойства, вызвать раздражительность и ухудшить качество сна, что может привести к дополнительному стрессу. Таким образом, в период стресса следует ограничивать употребление кофеина и обращать внимание на свои ощущения и реакцию организма. Лучше всего пить кофе умеренно и только тогда, когда это действительно необходимо», – посоветовала нутрициолог.

Если вы планируете пить кофе для того, чтобы взбодриться, то лучше ограничиться умеренными дозами – до 400 мг кофеина в день, советует эксперт.

«Убедитесь, что вы пьете достаточно воды для предотвращения дегидратации. Если у вас есть какие-либо медицинские проблемы, связанные с употреблением кофеина, или если вы принимаете какие-либо лекарства, обязательно проконсультируйтесь с врачом», – посоветовала специалист.

Кофеин блокирует действие нейромедиатора аденозина, который сигнализирует мозгу о необходимости сна и отдыха. В результате уровень других нейромедиаторов, таких как допамин и норадреналин, повышается, что приводит к улучшению настроения и бодрости, объясняет Деккер.

«Однако важно помнить, что у каждого человека свой порог чувствительности к кофеину, и слишком большое употребление кофеина может вызвать негативные эффекты, такие как бессонница, головная боль, тревожность, дрожь рук и сердцебиение. Кроме того, употребление кофеина может привести к развитию зависимости, и человек может начать испытывать отменный синдром, если не употребляет кофеин регулярно», – говорит эксперт.