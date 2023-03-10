Доктор Мясников назвал снижающий риск рака продукт

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, который снижает риск развития рака. В эфире программы «О самом главном» на «России 1» он заявил, что таким свойством обладает печень трески, которая содержит большое количество витамина D. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».