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2 часа назад

Доктор Мясников назвал снижающий риск рака продукт

Lenta.ru

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал продукт, который снижает риск развития рака. В эфире программы «О самом главном» на «России 1» он заявил, что таким свойством обладает печень трески, которая содержит большое количество витамина D. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

Доктор Мясников назвал снижающий риск рака продукт
Фото: Lenta.ruLenta.ru

По словам доктора, продукты с высоким содержанием витамина D укрепляют кости. Помимо этого, исследования показывают, что витамин D может также может снижать риск возникновения онкологических заболеваний, отметил врач.

«Витамин D снижает риски развития онкологии различных органов, снижает риски появления атеросклероза», — заверил он.

ЗОЖ,Александр Мясников,
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