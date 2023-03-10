Опасно ли повышение сахара в крови после еды

"Инсулярный аппарат поджелудочной железы стоит на страже нашего здоровья. У здорового человека все очень быстро регулируется. Все определяется количеством и гликемическим индексом продуктов, входящих в тот или иной прием пищи. Сахар может повышаться на полтора, два, два с половиной или три часа", – заключила специалист.