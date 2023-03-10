Опасно ли повышение сахара в крови после еды

Повышение уровня сахара в крови после еды зачастую не является признаком болезни. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
По словам специалиста, это обычный физиологический процесс. Королева пояснила, что у здоровых людей после приема пищи сахар, как правило, приходит в норму спустя несколько часов.
"Инсулярный аппарат поджелудочной железы стоит на страже нашего здоровья. У здорового человека все очень быстро регулируется. Все определяется количеством и гликемическим индексом продуктов, входящих в тот или иной прием пищи. Сахар может повышаться на полтора, два, два с половиной или три часа", – заключила специалист.