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46 минут назад

Опасно ли повышение сахара в крови после еды

Москва24

Повышение уровня сахара в крови после еды зачастую не является признаком болезни. Об этом Москве 24 рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.

Опасно ли повышение сахара в крови после еды
Фото: m24.rum24.ru

По словам специалиста, это обычный физиологический процесс. Королева пояснила, что у здоровых людей после приема пищи сахар, как правило, приходит в норму спустя несколько часов.

"Инсулярный аппарат поджелудочной железы стоит на страже нашего здоровья. У здорового человека все очень быстро регулируется. Все определяется количеством и гликемическим индексом продуктов, входящих в тот или иной прием пищи. Сахар может повышаться на полтора, два, два с половиной или три часа", – заключила специалист.

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