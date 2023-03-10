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1 час назад

Как отличить аллергию от простуды

РИА "ФедералПресс"

Весна – это сезон простуд, начинается вспышка ОРВИ, а также люди испытывают дискомфорт от сезонной аллергии. Иммунолог Владимир Болибок, рассказал «ФедералПресс» как отличить аллергию от простуды.

Как отличить аллергию от простуды
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Людей делим на сопельщиков и чихальщиков. Люди с аллергией в основном чихают и у них практически никогда не бывает температуры», – отметил врач.

По словам Владимира Болибока, если говорить о сезонной аллергии, пыленоз, развивается в достаточно молодом возрасте – до 30 лет. Можно ожидать и в более позднем возрасте, если есть предрасположенность.

Как правило, проявляется в позднем возрасте у людей, которые часто переезжают.

Кроме того, конъюктевит бывает двух видов. Вирусно бактериальный коннъюктевит начинается с одного глаза, может сопровождаться насморком и другими сопутсвующими симптомами.

Болибок отметил, что при аллергическом можно ощущать сильный зуд в глазах, сильное покраснение слизистой оболочки и светобоязнь.

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