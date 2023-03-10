Весна – это сезон простуд, начинается вспышка ОРВИ, а также люди испытывают дискомфорт от сезонной аллергии. Иммунолог Владимир Болибок, рассказал «ФедералПресс» как отличить аллергию от простуды.

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«Людей делим на сопельщиков и чихальщиков. Люди с аллергией в основном чихают и у них практически никогда не бывает температуры», – отметил врач.

По словам Владимира Болибока, если говорить о сезонной аллергии, пыленоз, развивается в достаточно молодом возрасте – до 30 лет. Можно ожидать и в более позднем возрасте, если есть предрасположенность.

Как правило, проявляется в позднем возрасте у людей, которые часто переезжают.

Кроме того, конъюктевит бывает двух видов. Вирусно бактериальный коннъюктевит начинается с одного глаза, может сопровождаться насморком и другими сопутсвующими симптомами.