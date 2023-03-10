Мясников предупредил об опасности перехода на летнее время

Доктор и ведущий Александр Мясников предупредил об опасности перехода на летнее и зимнее время. В своем Telegram-канале врач объяснил, почему медики выступают против этой идеи.

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Мясников отметил, что все физиологические процессы организма подчиняют суточным, месячным и годичным ритмам.

«Выработка гормонов, температура тела, пищеварение, активность нервной системы, метаболизм — буквально все подчиняется внутренним биологическим часам, которые настроены по солнцу», — заявил доктор.

При этом врач уточнил, что данные медицинской статистики свидетельствуют о том, что переход на летнее время негативно влияет на людей. В частности, по словам специалиста, в США в первые две недели после перехода на летнее время количество ДТП увеличивается на шесть процентов. Данные из Швеции продемонстрировали, что в это время растет число инфарктов и инсультов.

Кроме того, Мясников добавил, что американские специалисты, проанализировав 4 миллиона историй болезни онкологических больных, пришли к выводу, что переход на летнее время, возможно, является канцерогеном для человека. «Да, "возможно", но все-равно звучит как-то не очень», — заключил доктор.

О том, чтобы вернуть переход на зимнее и летнее время, в России задумались в середине февраля. Соответствующий законопроект подготовил депутат Госдумы от КПРФ Михаил Матвеев. По его мнению, отмена перехода в 2011 году привела к существенному сокращению светлого времени суток, которое эффективно используется населением в период с 18:00 до 23:00. Впоследствии Матвеев объяснил, что при возвращении переходов на летнее и зимнее время экономия составит до 2,5 миллиарда киловатт-часов. Тем не менее идею раскритиковали в Совете по правам человека (СПЧ).