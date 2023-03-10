Эксперты рассказали об особенностях занятий бегом после 50 лет

Бег — это простой и доступный способ поддерживать себя в хорошей физической форме. Но у него есть не только плюсы, но и минусы — особенно если вам больше 50 лет. А ведь в этом возрасте важно следить за своим здоровьем и добавлять в жизнь немного спорта.

Фото: Секрет Фирмы Секрет Фирмы

Исследователи перечислили положительные и отрицательные стороны этого занятия.

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Ваше сердце станет здоровее

Чем старше человек, тем внимательней ему нужно следить за состоянием своей сердечно-сосудистой системы. По словам фитнес-тренера Перри Майклби, именно бег может стать отличным способом разнообразить жизнь кардиотренировками.

Специалисты Центра по контролю и профилактике заболеваний в США советуют заниматься спортом примерно 150 минут в неделю — для профилактики болезней сердца.

Чтобы выполнить этот совет, достаточно небольших пробежек по утрам. Ваши кости станут крепче С возрастом кости человека могут стать более хрупкими. А простой бег может стать отличной профилактикой остеопороза.

Авторы исследования, опубликованного в журнале Frontiers in Physiology, выяснили, что именно бег улучшает показатели плотности костей у людей старше 50 лет.

Вы защитите себя от старческого слабоумия

Физические нагрузки — один из основных способов профилактики деменции. И именно аэробные тренировки подойдут для этого лучше всего, считают учёные.

Вы можете получить переломы

Это естественный недостаток бега. Ведь у людей в возрасте кости куда более хрупкие. Да ещё очень многие люди предпочитают бегать по не подготовленным для этого дорожкам — там легко упасть, получить ушиб, синяк или даже перелом.

Ваши колени, бедра и позвоночник могут пострадать

Ещё один недостаток бега в том, что от него могут пострадать колени, бёдра и позвоночник.

Кому бегать точно нельзя

По словам КМС по бодибилдингу Александра Кочкина, в первую очередь бегать запрещено людям с болезнями опорно-двигательного аппарата. Во время бега организм получает ударную нагрузку, а это может усилить и так уже имеющиеся проблемы со здоровьем. Также бегать противопоказано людям с лишним весом. Всё из-за суставов, которые могут не выдержать нагрузок.