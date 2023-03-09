Врач заявила о вреде соленой газированной воды для гипертоников

Гипертония или артериальная гипертензия — заболевание, которое встречается приблизительно у каждого шестого человека на планете. Страдающим гипертонией людям не рекомендуется много пить в принципе. Но некоторые напитки при таком диагнозе следует исключить из рациона полностью. Об этом изданию «Москва24» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог, нутрициолог Дарья Русакова.
По словам эксперта, гипертоники и соленая минеральная вода — вещи несовместимые. Страдающим от гипертонии противопоказано как употребление большого количества жидкости, так и высокое содержание соли в пище. А «минералка» в этом случае представляет собой своеобразное комбо. Содержащаяся в ней соль приведет к удержанию воды в организме, а это, в свою очередь, спровоцирует повышение артериального давления.
«Повышение давления у гипертоника – это еще большая нагрузка на сосуды и сердце. Это может приводить к развитию гипертонического криза, повышать риск инсультов и инфарктов», — объяснила Дарья Русакова.
Также эксперт отметила, что по тем же причинам людям с гипертонией стоит воздержаться от употребления любых рассолов. Кроме того, скачок артериального давления может произойти после употребления больших объемов зеленого чая или кофе, но это исключительно индивидуальная реакция.