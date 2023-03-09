Армейский жим: техника выполнения и основные ошибки

Перед тем как работать со штангой, внимательно изучите технику выполнения.
Армейский жим идеально подходит для построения мощных плеч. Если вы регулярно будете выполнять это упражнение, вскоре заметно прибавите в силе. Настоятельно рекомендуем уделить внимание правильной технике и ощущениям в мышцах. В противном случае эффективность резко снизится. Вы должны чётко чувствовать работу дельт, а не просто поднимать штангу вверх.
Важно соблюдать правильную технику, чтобы избежать травм плечевого сустава: восстановление может занимать от трёх до 12 месяцев.
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Из-за сидячего образа жизни верхняя часть спины у многих зачастую малоподвижна, что укорачивает амплитуду движения плечевых суставов. В конечном счёте это приводит к травмам плеч, зажимам в шее и другим неприятным вещам.
Правильное выполнение армейского жима развивает мобильность в верхней части спины. Подвижные мышцы благоприятно повлияют на здоровье позвоночника, плечи станут крепче, и улучшится кровообращение в шейном отделе.
Мы рекомендуем воздержаться от армейского жима, если у вас есть травмы запястья, плеч и локтей. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом по физической реабилитации или врачом перед тем, как приступать к занятиям.
Также будьте аккуратны с упражнением, если у вас проблемы с поясницей или в течение двух месяцев были боли в спине. Когда вы поднимаете штангу над головой, позвоночник прогибается и создаётся сильная нагрузка, которая может привести к обострению травмы.
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Техника выполнения
Выполняйте три подхода по 10–15 раз. Отдых между подходами — две минуты.
Если вы хотите сформировать сильный плечевой пояс с объёмными дельтами и мощными трицепсами, включайте армейский жим в свой тренировочный план. Используйте разные вариации этого упражнения, но делайте его не чаще, чем один-два раза в неделю, чтобы мышцы успели восстанавливаться.
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