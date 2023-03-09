Армейский жим: техника выполнения и основные ошибки

Перед тем как работать со штангой, внимательно изучите технику выполнения.

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Армейский жим идеально подходит для построения мощных плеч. Если вы регулярно будете выполнять это упражнение, вскоре заметно прибавите в силе. Настоятельно рекомендуем уделить внимание правильной технике и ощущениям в мышцах. В противном случае эффективность резко снизится. Вы должны чётко чувствовать работу дельт, а не просто поднимать штангу вверх.

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Важно соблюдать правильную технику, чтобы избежать травм плечевого сустава: восстановление может занимать от трёх до 12 месяцев.

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Чем полезен армейский жим?

Из-за сидячего образа жизни верхняя часть спины у многих зачастую малоподвижна, что укорачивает амплитуду движения плечевых суставов. В конечном счёте это приводит к травмам плеч, зажимам в шее и другим неприятным вещам.

Правильное выполнение армейского жима развивает мобильность в верхней части спины. Подвижные мышцы благоприятно повлияют на здоровье позвоночника, плечи станут крепче, и улучшится кровообращение в шейном отделе.

Кому не стоит делать армейский жим?

Мы рекомендуем воздержаться от армейского жима, если у вас есть травмы запястья, плеч и локтей. Обязательно проконсультируйтесь со специалистом по физической реабилитации или врачом перед тем, как приступать к занятиям.

Также будьте аккуратны с упражнением, если у вас проблемы с поясницей или в течение двух месяцев были боли в спине. Когда вы поднимаете штангу над головой, позвоночник прогибается и создаётся сильная нагрузка, которая может привести к обострению травмы.

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Как правильно делать армейский жим?

Техника выполнения

Встаньте ровно. Возьмите штангу хватом на ширине плеч. Локти направлены немного вперёд.

Сведите лопатки вместе и опустите их вниз, чтобы придать жёсткости спине. Поясница с лёгким прогибом. Следите, чтобы она была стабильна во время упражнения.

На выдохе выпрямляйте руки, поднимая штангу над головой. Постарайтесь ощутить работу мышц плеч. Будто бы они поднимают ваши руки вверх.

На вдохе плавно опускайте штангу вниз и сгибайте руки в локтях. Поднимайте штангу только за счёт рук, без толчка ногами и раскачки корпуса.

Выполняйте три подхода по 10–15 раз. Отдых между подходами — две минуты.

Если вы хотите сформировать сильный плечевой пояс с объёмными дельтами и мощными трицепсами, включайте армейский жим в свой тренировочный план. Используйте разные вариации этого упражнения, но делайте его не чаще, чем один-два раза в неделю, чтобы мышцы успели восстанавливаться.