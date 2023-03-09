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3 часа назад

Никаких духовных практик: как с помощью технологий стать ранней пташкой

Ferra.ru

“Кто рано встаёт, тому Бог подаёт”, – гласит народная пословица. Ранние пташки не только успевают сделать за день больше, но это даже просто полезно, о чем выходило много исследований. А что делать, если вы “сова”? Правильно – пользоваться техническим прогрессом. Об использовании техники в приучении себя к комфортному раннему подъему пишет The Verge, а мы делимся выжимками из статьи.

Как с помощью технологий стать ранней пташкой
Фото: FerraFerra

Для начала стоит определить время отхода ко сну с помощью трекера сна: ключ к легкому пробуждению лежит в знании того, сколько сна на самом деле необходимо вашему организму. Взрослым рекомендуется спать не менее семи часов в сутки. Лучший способ узнать, сколько сна вам нужно и во сколько лучше ложиться, - загрузить приложение для отслеживания сна или купить прибор для отслеживания сна. Они самостоятельно вычислять эти данные с помощью параметров, которые потребуется туда ввести.

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Как только вы сможете надежно поддерживать график комфортного сна в течение примерно трех недель, вы можете сдвинуть время срабатывания будильника на 15-30 минут раньше, пока не достигнете своего идеального времени пробуждения. Весь этот процесс может занять несколько месяцев. Редактору The Verge, например, потребовалось около семи месяцев, чтобы успешно и стабильно перейти от пробуждения в 8:15 утра к пробуждению в 6:15 утра.

Можно также включить на смартфоне функцию Sleep Focus на iOS или Bedtime Mode на Android. Обе предназначены для ограничения отвлекающих факторов, связанных с телефоном, когда вы пытаетесь заснуть: вы можете, например, установить ограничения для уведомлений от приложений, которые мешают вам спать.

Умное освещение - это также отличный способ настроить обстановку для сна: вы можете запрограммировать свет на приглушение в определенное время. Можно также синхронизировать приглушение освещения с понижением температуры, в прохладе спать легче. Последний совет работает, если у вас достаточно “умный” дом.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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