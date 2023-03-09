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1 час назад

Фитнес-эксперт дала советы по возвращению к тренировкам после большого перерыва

Lenta.ru

Фитнес-эксперт Сара Кумер дала советы по возвращению к тренировкам после большого перерыва. Ее слова приводит Forbes.

Как вернуться к тренировкам после большого перерыва
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для начала Кумер рекомендовала сходить на осмотр к врачу. Она объяснила, что за время перерыва состояние здоровья могло измениться, поэтому лучше обратиться к специалистам, чтобы избежать серьезных последствий.

Затем Кумер предложила определиться с форматом занятий. Например, хотите ли вы посещать спортзал или предпочитаете тренироваться дома. Специалист отметила, что это не обязательно должны быть классические упражнения: так, хорошей нагрузкой могут быть ремонт, уборка или активная прогулка на улице.

Кумер добавила, что важно выбрать то, что нравится, чтобы занятия приносили не только пользу, но и удовольствие. Она подчеркнула, что не стоит продолжать делать упражнения, если они вызывают негативную реакцию, и посоветовала найти альтернативу этим тренировкам.

Также тренер рекомендовала выбрать время, которое лучше всего подходит вам для занятий. Кумер посоветовала начать с коротких тренировок, которые не будут отвлекать от обычного графика, но при этом будут регулярными.

Ранее Кумер рассказала о способе мотивировать себя заниматься спортом. Она посоветовала найти тот вид физических нагрузок, который позволит чувствовать себя сильным и уверенным.

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