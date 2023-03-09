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2 часа назад

Сомнолог Новиков рассказал, к чему может привести долгое отсутствие сна

Вечерняя Москваиещё 2

Отсутствие сна в течение нескольких суток может привести к нарушению восприятия действительности, галлюцинациям и смерти. Критический минимум сна — 6 часов, а оптимум — 8. Об этом рассказал врач-сомнолог Максим Новиков.

Сомнолог рассказал, к чему может привести долгое отсутствие сна
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

При этом врач отметил, что норму в 8 часов можно получать при помощи ночного и дневного сна.

Дневной сон должен быть в среднем около 45 минут.

Если у человека снижена концентрация внимания, он раздражителен, то чаще всего это свидетельствует о нехватке сна, передает РИАМО.

В свою очередь врач-сомнолог София Черкасова отметила, что алкоголь негативно влияет на здоровье человека: сон станет фрагментированным, передает Царьград.

Использование электронных устройств перед сном сильно мешает быстрому засыпанию, а также крепкому сну в течение всей ночи. Эксперты объяснили, почему нужно скорее отказаться от вредной привычки.

ЗОЖ,Максим Новиков,
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