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2 часа назад

Тренер назвала главные ошибки начинающих спортсменов-любителей

Lenta.ruиещё 1

Фитнес-тренер Зарина Абаева назвала главные ошибки начинающих спортсменов-любителей. Ее слова приводит Life.

Тренер назвала главные ошибки начинающих спортсменов-любителей
Фото: Ленту.руЛенту.ру

Первой ошибкой Абаева назвала игнорирование базовых упражнений. По ее мнению, новички обращают внимание только на проблемные зоны, хотя для начала необходимо освоить комплекс упражнений на основные группы мышц. Следующей ошибкой является отсутствие прогрессивной нагрузки. Специалист заявила, что чем легче дается упражнение, тем больше подходов стоит делать.

Также тренер обратила внимание на то, что новички игнорируют собственный прогресс. Она посчитала, что спортсмен-любитель должен вести дневник тренировок с самых первых занятий, где следует отмечать, какие упражнения он делал, а также количество подходов и повторений.

Ранее чемпион Европы по легкой атлетике и фитнес-тренер с 17-летним стажем Максим Бабенко-Кудрявцев назвал три главные ошибки людей, занимающихся в тренажерном зале. По его словам, это форсирование тренировочного процесса и гонка за результатами, выполнение сложных упражнений без тренера и неправильное питание.

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