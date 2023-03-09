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1 час назад

Правда ли, что бег приводит к проблемам с коленями

Ferra.ru

В ходе недавнего исследования эксперты обнаружили, что от бега вовсе не обязательно отказываться при боли в колене или бедре. Дело в том, что бег на самом деле не повышает риск развития остеоартрита.

Правда ли, что бег приводит к проблемам с коленями
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам доктора Мэтью Джеймса Хартвелла, научного сотрудника спортивной медицины в области ортопедической хирургии в Калифорнийском университете, просто из-за бега у вас не может развиться остеоартрит коленного или тазобедренного сустава. Эта болезнь возникает из-за других факторов.

Риск возникновения остеоартрит коленного или тазобедренного сустава у марафонцев или немарафонцев повышается из-за пожилого возраста, семейного анамнеза артрита тазобедренного или коленного сустава, прошлых травм или операций на колене, высокого индекса массы тела.

В рамках исследования, в котором приняли участие 3800 марафонцев из Чикаго, специалисты проанализировали их данные о здоровье. Оказалось, что история их бега никак не была связана с развитием у спортсменов артрита. Поэтому отказываться от бега, если у вас появилась боль в суставах, не нужно.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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