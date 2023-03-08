Добавляйте этот фрукт в напитки, чтобы снизить холестерин

Холестерин сам по себе может не доставлять человеку никаких проблем. Тем не менее при высоком уровне в крови он может увеличить риск развития опасных для жизни болезней. Связано это с тем, что холестерин способен накапливаться в сосудах, из-за чего они закупориваются. Но есть один способ снизить уровень холестерина.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Если кровеносные сосуды из-за повышенного уровня холестерина окажутся закупоренными, то это может привести к сердечным приступам и инсультам. Поэтому очень важно поддерживать низкие показатели холестерина.

Эксперты отмечают, что помочь снизить холестерин может один фрукт. Это лимон. И его для этого нужно просто добавлять в воду или какие-то другие напитки.

В одном исследовании, опубликованном в 2010 году в Журнале фундаментальных и прикладных наук, описывается, какое влияние лимон оказывает на здоровье кроликов. Две группы кроликов кормили в течение 30 дней пищей с высоким содержанием холестерина. После этого одной группе животных давали в течение следующего месяца свежевыжатый лимонный сок, а другой группе - такое же количество воды.

Учёные пришли к выводу, что лимонный сок (1 мл на 1 кг в день) способствовал значительному снижению сывороточного холестерина, триглицеридов; «плохого» холестерина, а также увеличению количества «хорошего» холестерина. Подобный эффект может быть связан с антиоксидантным действием этого сока.

В другом исследовании 2016 года отмечалось, что снизить холестерин может сочетание чеснока и лимонного сока. Причём употреблять это нужно тоже в виде напитка.