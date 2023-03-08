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1 час назад

Преподаватель йоги назвал эффективное упражнение от головной боли

РИА "ФедералПресс"

Избавиться от головной боли можно не только с помощью лекарств. Есть простое и эффективное упражнение, которое поможет, рассказал преподаватель хатха-йоги Александр Фурашов.

Преподаватель йоги назвал эффективное упражнение от головной боли
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

«Помните, ваша главная задача – не навредить себе и не усугубить ситуацию», – подчеркнул эксперт.

По словам эксперта, если боль вызвана нарушениями венозного оттока крови, то нужно сделать несколько поворотов головой. В то же время нужно будет поработать руками и ремнем.

Техника упражнения такова: займите вертикальное положение, перебросьте ремень через трапециевидную мышцу, захватите его одной рукой спереди, другой – сзади. Затем той рукой, что за спиной, оттягивайте мышцу назад, а голову плавно поворачивайте в противоположную сторону. Сохраняйте это положение 30 секунд. Затем нужно повторить то же самое, поменяв руки и направление головы.

Александр Фурашов также отметил, что избегать медицинской помощи при частых головных болях тоже не стоит. Для начала лучше с помощью врача определить диагноз, а потом делать упражнение, передает «Пятый канал».

Ранее «ФедералПресс» писал, что кардиолог назвал три необычных симптома повышенного давления. В 2022 году количество обращений к кардиологам возросло в 1,5 раза.

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