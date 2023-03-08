Тренер назвала способы накачать мышцы спины

Фитнес-тренер Анна Мотина назвала способы накачать мышцы спины. Ее слова передает «Чемпионат».

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Начать эксперт посоветовала с подтягиваний. Для этого нужно зацепиться руками за перекладину, далее на выдохе подтянуться, сгибая руки в локтях и стараясь коснуться подбородком перекладины. На вдохе вернуться в исходное положение. Мотина советует выполнять пять-семь повторов.

Для следующего блока упражнений — тяги — понадобится эспандер-лента. Тренер предлагает выполнить тягу к поясу одной рукой. Для этого нужно одну ногу вынести немного вперед и под ее стопой зафиксировать эспандер. Необходимо слегка наклониться вперед и взять эспандер рукой, противоположной от впереди стоящей ноги. Далее на выдохе нужно согнуть руку в локте и подтянуть рукоятку эспандера к поясу, после чего вернуться в исходное положение. Повторять упражнение нужно по 10-15 раз на каждую руку.

Также можно выполнять тягу к поясу сразу двумя руками. Для этого нужно поставить ноги чуть шире плеч и зафиксировать эспандер под обеими стопами. Упражнение выполняется так же, как и предыдущее, только одновременно обеими руками.

Еще один вид тяги — становая. Исходное положение — ноги чуть уже ширины плеч, эспандер обвязан вокруг стоп так, чтобы он был натянут, когда вы стоите в полный рост с опущенными руками. «На вдохе медленно нагнитесь, спину при этом держите прямой. На выдохе так же медленно выпрямитесь, натягивая эспандер», — объяснила Мотина технику выполнения упражнения и отметила, что требуется 10-15 повторов.