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1 час назад

Эндокринолог назвала напиток, которым можно заменить кофе

Реальное время

При частом употреблении кофе может подняться давление, начаться обезвоживание или головные боли. Для того чтобы взбодриться, стоит пить другие напитки. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина, сообщают "Известия Мордовии".

Эндокринолог назвала напиток, которым можно заменить кофе
Фото: Реальное времяРеальное время

Так, например, вызывает чувство бодрости стакан теплой воды с лимоном. Кроме того, такой напиток способствует похудению, ускорению обмена веществ, очищению крови, снимает усталость и нормализует высокое давление.

Бодрит также латте с куркумой, отметила Тананакина. Напиток помогает и при борьбе с простудой.

Врач также напомнила, что до широкого распространения кофе его заменяли цикорием. Содержащийся в нем инулин помогает улучшить работу микрофлоры кишечника.

Напомним, врач диетолог-эндокринолог Елена Щетинина рассказала, как безопасно похудеть. По ее словам, ни в коем случае нельзя голодать.

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ЗОЖ,Елена Щетинина,
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