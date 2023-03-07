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1 час назад

Названы способы предотвращения анемии

РИА "ФедералПресс"

Недостаток железа может привести к инфарктам, инсультам и болезни Альцгеймера.

Названы способы предотвращения анемии
Фото: РИА "ФедералПресс"РИА "ФедералПресс"

Подробности рассказала терапевт Ольга Можайская.

«Чтобы не допустить дефицита, нужно уже сейчас обеспечить поддержание достаточного уровня металла в организме. Для этого можно не только добавить в рацион полезные продукты, но и принимать витамины», – отметила врач.

По словам Можайской, анемия требует комплексного лечения. На последних стадиях заболевания избавиться от недуга очень сложо.

При дефиците железа многие структуры в организме дают сбой.

Врач подчеркивает, если у человека обнаружили анемию, то ему предлагают восполнить не только потерянный микроэлементы железа, но и устранить проблемы с желудком.

Пациент должен придерживаться определенной диеты, которая основана на потреблении продуктов, имеющих высокое содержание железа: печени, яичных желтков, фисташек и отрубей, передает PensNews.

Напомним, манная крупа обладает полезными для организма свойствами, в том числе помогает в профилактике анемии. Также манка богата важными элементами и защищает от сердечно-сосудистых заболеваний.

ЗОЖ,
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