Названы способы предотвращения анемии

Недостаток железа может привести к инфарктам, инсультам и болезни Альцгеймера.

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Подробности рассказала терапевт Ольга Можайская.

«Чтобы не допустить дефицита, нужно уже сейчас обеспечить поддержание достаточного уровня металла в организме. Для этого можно не только добавить в рацион полезные продукты, но и принимать витамины», – отметила врач.

По словам Можайской, анемия требует комплексного лечения. На последних стадиях заболевания избавиться от недуга очень сложо.

При дефиците железа многие структуры в организме дают сбой.

Врач подчеркивает, если у человека обнаружили анемию, то ему предлагают восполнить не только потерянный микроэлементы железа, но и устранить проблемы с желудком.

Пациент должен придерживаться определенной диеты, которая основана на потреблении продуктов, имеющих высокое содержание железа: печени, яичных желтков, фисташек и отрубей, передает PensNews.