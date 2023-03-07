Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+6° в 
USD 75.47EUR 80.24
Войти в почту
1 час назад

Проблема со сном, которая снижает риск развития деменции

Газета.Ruиещё 1

Ученые из Медицинского университета штата Нью-Йорк обнаружили связь между тремя видами нарушений сна и риском развития деменции.

Проблема со сном, которая снижает риск развития деменции
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Результаты исследования были опубликованы в журнале American Journal of Preventive Medicine.

В своей работе ученые использовали данные национального исследования NHATS, которое проводилось с 2011 по 2021 год.

В работу были включены более 6 тыс. человек без деменции на момент начала исследования.

Команда выделила следующие виды нарушений сна: проблемы с засыпанием в течение 30 минут, использование снотворных, а также проблемы с засыпанием после пробуждения ночью.

Первые два вида были связаны с более высокими рисками развития деменции (на 51% и 30% соответственно), чем последний, при котором, наоборот, наблюдалось снижение этого риска на 40%.

По словам ученых, на сегодняшний день нет эффективных методов борьбы со старческим слабоумием. Единственный вариант борьбы - это предотвращение недуга и снижение рисков его развития. Среди возможных способов специалисты выделяют здоровый сон.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий