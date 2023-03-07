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1 час назад

Что делать при внезапной боли в груди

runews24.ruиещё 1

Специалист рассказал, как себя вести, если внезапно заболело в области сердца.

Что делать при внезапной боли в груди
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам врача-кардиолога Максима Поспелова, чаще всего внезапная боль в груди связана с невралгией или некоторыми болезнями желудочно-кишечного тракта. Поэтому при резкой боли в груди нужно успокоиться и прислушаться к свои ощущениям.

Для начала стоит принять положение сидя или полулежа. Если шею и талию сдавливает ремень или ворот, их стоит ослабить, чтобы дыханию ничего не препятствовало, говорит врач в разговоре с «Подмосковье сегодня».

Если есть возможность, нужно измерить давление. «Скорую» стоит вызвать в том случае, если боль в груди не стихает и сопровождается пониженным или повышенным давлением, советует врач.

При важно обратить внимание на характер боли. Если она острая и при этом есть ощущение, что грудь будто сдавливают, возможно симптомы говорят об инфаркте. Это значит, помощь нужна незамедлительно.

ЗОЖ,Максим Поспелов,
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