Что делать при внезапной боли в груди

Специалист рассказал, как себя вести, если внезапно заболело в области сердца.
По словам врача-кардиолога Максима Поспелова, чаще всего внезапная боль в груди связана с невралгией или некоторыми болезнями желудочно-кишечного тракта. Поэтому при резкой боли в груди нужно успокоиться и прислушаться к свои ощущениям.
Для начала стоит принять положение сидя или полулежа. Если шею и талию сдавливает ремень или ворот, их стоит ослабить, чтобы дыханию ничего не препятствовало, говорит врач в разговоре с «Подмосковье сегодня».
Если есть возможность, нужно измерить давление. «Скорую» стоит вызвать в том случае, если боль в груди не стихает и сопровождается пониженным или повышенным давлением, советует врач.
При важно обратить внимание на характер боли. Если она острая и при этом есть ощущение, что грудь будто сдавливают, возможно симптомы говорят об инфаркте. Это значит, помощь нужна незамедлительно.