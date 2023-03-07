Перечислены бесполезные способы борьбы с гельминтами

Какие паразиты чаще всего населяют организмы россиян и почему это происходит, всегда ли паразитарное заболевание сопровождается симптомами, стоит ли «глистогониться» в профилактических целях и почему важно провериться на паразитов перед вакцинацией, «Газете.Ru» рассказал профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, паразитолог Евгений Морозов.

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- Как часто россияне сталкиваются с паразитарными заболеваниями?

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- Во многом это зависит от региона. Если в регионе по национальным традициям употребляют сырое мясо или сырую рыбу, то там, естественно, заболеваемость больше. В частности, биогельминтозы, связанные с употреблением сырой рыбы, сильно распространены в восточных регионах России, в Обь-Иртышском бассейне. Также распространенность зависит от санитарно-гигиенических условий: в сельской местности заболеваемость выше, чем в городе.

В городах есть централизованное водоснабжение, канализация. В деревнях же туалет нередко находится прямо на участке, а его содержимое порой используется в качестве удобрений. Так яйца гельминтов от зараженного человека попадают в почву и могут стать причиной геогельминтозов, которые передаются с землей. Яйца, в частности, могут оказаться на поверхности ягод и плодов. А то, что выращено на приусадебном участке, далеко не всегда моют - зачем, это же свое... И в итоге гельминты находят новых носителей. Геогельминтозы наиболее распространены в Сибири и в южных регионах.

- Пандемия, кажется, приучила нас мыть и руки, и продукты. Как еще можно заразиться?

- Второй по частоте путь - это недостаточно проваренное или прожаренное мясо и рыба. Здесь у нас в зоне риска - любители стейков прожарки medium, любители тартара. Суши - в меньшей степени, потому что для них используется искусственно выращенная рыба. Намного страшнее - строганина, привезенная родственниками из восточных регионов страны или попробованная там для приобщения к местной культуре. Тут можно получить, в зависимости от региона, либо самого длинного червя, либо самого опасного.

Один из червей, самый длинный и самый безобидный - это широкий лентец. А второй - один из самых маленьких, это описторхис, присутствие которого в организме повышает риск развития рака печени. В том же Обь-Иртышском бассейне число случаев холангиокарциномы значительно выше, потому что там много описторхозов.

- Выходит, самые распространенные паразиты человека - это гельминты?

- В нашей стране - да. В основном это кишечные гельминты, в первую очередь это острицы, во вторую - аскариды. В тропиках, например, другая история. Там широко распространена малярия (передается через комаров) - это тоже паразитарная болезнь. Ею болеют миллионы, каждый час от малярии умирают 60-70 человек. Но в России местные случаи малярии не регистрируются уже 5-7 лет, встречаются только завозные.

- Какие паразитарные болезни наиболее опасны?

- Смотря что иметь в виду под словом "опасны". Так или иначе опасны все болезни. Смертельна малярия, смертелен лейшманиоз (передается через москитов), - от него без лечения погибают в 100% случаев. Но он встречается всего у 20-25 россиян в год.

Смертелен альвеолярный эхинококкоз (киста с личинками гельминтов в печени) - пациент либо умирает за несколько лет без лечения, либо до конца жизни принимает слабые цитостатики, а это небезобидные препараты. Они применяются в химиотерапии онкозаболеваний.

Многие гельминтозы тоже потенциально смертельны. Взять тот же аскаридоз: аскариды могут спутаться в клубок и вызвать острую кишечную непроходимость. Если рядом есть больница, пациента может спасти хирург. Если больницы нет, - нет и хирурга, со всеми вытекающими. Так что умереть можно практически от любой паразитарной болезни.

И еще один важный момент: любое паразитарное заболевание опасно тем, что на его фоне бессмысленно вакцинироваться, - вакцина просто не подействует.

- Почему?

- Потому что паразитарные заболевания глушат иммунитет. Вакцина должна его стимулировать, но нельзя стимулировать то, чего нет. Когда на вакцинацию приводят животное, ветеринар почти всегда спрашивает, проверяли ли питомца на глистов. Врач в поликлинике таких вопросов не задает.

В итоге человек, не подозревающий о своем, например, аскаридозе получает дозу вакцины от того же COVID-19, а потом все равно им заражается. Иногда умирает. Мы потом получаем некорректную статистику, что вакцина не сработала, - а это просто пациент пришел с глистами. Так что перед вакцинацией от чего-либо пациенту следует хотя бы сдать анализ кала.

На самом деле это базовый момент для врача, об этом должны говорить иммунологи, но почему-то не говорят.

- Люди порой годами живут с паразитами внутри, не подозревая об этом. Неужели нет каких-то специфических симптомов, которые помогли бы заподозрить болезнь?

- Паразитарные заболевания многообразны и симптомы у каждого свои. Если говорить об общих симптомах, большинство из них мы испытываем и без паразитов: раздражительность, вялость, утомляемость, нежелание с утра идти на работу и вместо этого поспать подольше. Но, тем не менее, если в организме есть паразит, он себя проявит.

Любой глист, попавший в тело человека - это чужеродный организм, это чужеродный белок. Значит, будут и аллергические реакции, и иммунитет просядет. Если это кишечный гельминтоз - будут поносы, запоры, вздутия, любые расстройства ЖКТ вплоть до закупорки кишечника. Все зависит от количества паразитов. На одной операции, например, хирурги удалили у ребенка клубок аскарид размером с два кулака.

В человеке, независимо от пола, зарождается новая жизнь. И рано или поздно она дает о себе знать. Случаи, когда люди годами живут с паразитами, связаны не столько с отсутствием симптомов, сколько с тем, как человек относится к своему здоровью. Кто-то бегает проверяться каждые три месяца, даже не имея жалоб, а кто-то может годами жить с болью или другими нарушениями и не придавать им большого значения.

- Всегда ли можно обнаружить паразитарное заболевание? Или есть "неуловимые" паразиты?

- Точность диагностики, конечно, зависит от квалификации врача. Но при тщательном обследовании диагностировать паразитарное заболевание можно достаточно хорошо. При болях в животе в первую очередь берется анализ кала, - с его помощью выявляется большинство кишечных паразитов, в пробе обнаруживаются они сами или их яйца. Если паразиты проникли в мозг (например, при цистицеркозе или эхинококкозе), это приведет к неврологическим осложнениям, и невролог в ходе обследований рано или поздно обнаружит очаг.

Тканевые гельминтозы, паразитов легких можно обнаружить с помощью МРТ, а некоторых - даже с помощью простого рентгена, который есть в каждой поликлинике. В качестве вспомогательного метода используется анализ на антитела к паразитам. Сам по себе он малоинформативен, но с учетом клинической картины, эпидемиологического анамнеза и результатов прочих обследований может быть полезен для более полной оценки ситуации.

- И тем не менее, в обществе встречается мнение, что человек буквально с ног до головы заселен паразитами, которых очень сложно обнаружить...

- Это уже проблема недобросовестных или просто плохо обученных врачей. Например, до сих пор популярна так называемая биорезонансная диагностика, которая не имеет никакого отношения ни к науке, ни к медицине. Пациента "обследуют" с помощью прибора, который по сути ничего не делает, просто мигает лампочками. Выдают ему какой-то список диагнозов. И после таких обследований к нам приходят люди, утверждающие, например, что у них шистосомоз. Заразиться которым можно разве что в Африке, а пациент дальше Московской области не выезжал. И хорошо, если приходят.

У нас, например, был двухлетний пациент, которому посадили печень в попытках вылечить после такой диагностики шистосомоза, - пичкали антигельминтными препаратами в лошадиных дозах. А никакого шистосомоза у него не было. Ну и в интернете огромное количество мошеннических сайтов, которые от имени паразитологов, включая меня, торгуют препаратами, якобы излечивающими от паразитов. Там как раз и рассказывается, что паразитов в человеке живет великое множество, и обнаружить их практически невозможно. И многие в это верят.

- То есть, люди сами себе ставят диагноз без какого-либо обследования?

- Да, проблема с подобной "народной" диагностикой очень велика. Самый дурацкий способ, который я видел - это по форме кучки фекалий. Если красиво легла - значит, глисты есть. Если как попало, - значит, нет. Люди находят эти советы в интернете, и приносят врачу на прием по 30-40 фотографий, раскладывают и говорят: "Посмотрите, как красиво. Значит, у меня есть глисты". И более того, когда пациент приходит уже убежденный, что у него есть паразит, потому что так показал какой-то аппарат или потому что у него аккуратные фекалии, - его никак не удается убедить, что он здоров.

Более того, у пациента возникает впечатление, что это у нас низкая квалификация. А если у него ничего нет, что мы ему скажем?

- Стоит ли людям из групп риска, например, любителям сырого мяса, профилактически принимать антигельминтные препараты?

- Такая профилактика в нашей стране недопустима ни при каких условиях. Сейчас даже в ветеринарии хорошие специалисты не рекомендуют глистогонить животных в профилактических целях. Если, например, педиатр на приеме говорит, мол, ваш ребенок был все лето на даче, его надо проглистогонить - от такого врача надо бежать со всех ног.

Россия - не эндемичная по гельминтозам страна, для нас такие меры бессмысленны. Надо сначала поставить диагноз, потом лечить пациента. Другое дело, что в странах высокоэндемичных - это африканские страны, страны Юго-Восточной Азии - ВОЗ рекомендует такую тактику, потому что там паразиты есть практически у 80% населения. То есть, в 80% случаев препараты попадают в цель. У нас такой проблемы нет.

Антигельминтные препараты - это серьезные средства с большим количеством побочных эффектов. Не надо травить ими себя или своего ребенка впустую. Если паразитарная болезнь подтверждена, - тогда да, такое лечение необходимо. Но в плане профилактики в России достаточно обычной гигиены и термической обработки мяса и рыбы.

- Некоторых людей пугают побочные эффекты антигельминтных препаратов, и они предпочитают лечиться народными методами. Все из них бесполезны?

- В общем-то да, некоторые еще и опасны. Например, чесночные клизмы или чесночные суппозитории, - с их помощью можно фактически сжечь человеку слизистую кишечника. Проблема с народными методами лечения паразитарных болезней есть, и она огромна. К сожалению, даже сами врачи - педиатры, гастроэнтерологи - порой рекомендуют лечиться какими-нибудь тыквенными семечками. Так что, даже если у человека есть медицинское образование, он не застрахован от заблуждений.

От какого-нибудь коньяка с касторкой, конечно, особого вреда не будет. Но если у человека действительно есть в организме паразиты, если он себе их не сам диагностировал по советам из интернета, он просто потеряет время, - лечиться потом все равно придется нормальными средствами. Которые подбираются индивидуально, в зависимости от того, к какому классу относится обнаруженный гельминт, сколько пациенту лет, какая у него масса тела.

- Вылечиться можно от всех паразитов?

- От многих. Но есть болезни, с которыми возникают большие сложности, как в плане диагностики, так и в плане лечения. Например, та же малярия - из-за того, что она редко встречается в России, врачу ее сложно распознать. И он будет лечить пациента от ОРВИ, COVID-19, гриппа - всего, что может давать схожие симптомы. Хорошо, если человек доживет до постановки верного диагноза, - тогда он, скорее всего, успешно вылечится. Но везет не всем, в России примерно 5 случаев смертей от малярии в год.