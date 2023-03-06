Как организовать рацион так, чтобы в нем было много витамина D

Понять, хватает ли вам витамина D, можно по нескольким признакам. На недостаток этого витамина указывают раздражительность, усталость, боль в костях, перепады настроения, высокое артериальное давление, хронические воспаления дёсен, сонливость, лишний вес, аллергии, проблемы с пищеварением. Решить эту проблему можно при помощи изменения рациона.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Дефицит витамина D в некоторых климатических зонах встречается часто. Помочь в этом случае могут различные продукты.

Витамин D содержится в сливочном масле, яичных желтках, жирных сырах, жирной рыбе (лосось, тунец, скумбрия, сардины, сельдь), злаках, грибах. Правда, нужно помнить, что в этих же продуктах есть холестерин, поэтому употреблять их нужно в небольших количествах.

При высоком уровне жиров в крови лучше всего получать витамин D из растительной пищи и из добавок.

Важен ещё и способ приготовления продуктов. К примеру, яйца нужно есть в варёном виде, рыбу - в запечённом (на гриле в фольге либо в огнеупорной посуде). Перед употреблением рыбных консервов необходимо убрать из них лишний жир.

Также для пополнения запасов витамина D нужно употреблять рыбий жир. Вместе с этим рекомендуется есть достаточно овощей, особенно зелёного цвета.