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1 час назад

Терапевт Генералов: неправильное дыхание мешает накачать идеальный пресс

Секрет Фирмы

Терапевт Генералов: неправильное дыхание мешает накачать идеальный пресс. Терпение и труд, они же упорство и тренировки, не всегда гарантированно дают результат. Не стоит забывать, что почти в любом деле бывают подводные камни. В том числе и добиться кубиков на животе одной только силой воли вряд ли возможно. Причины, по которым в теории это может не получиться, назвали мануальный терапевт Роман Генералов и артист Большого театра Алексей Северцев.

Терапевт объяснил, что мешает накачать идеальный пресс
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

В топ препятствий по версии врача вошли:

  • нарушение осанки;
  • неправильное дыхание, когда вместо выдоха делается вдох на усиление во время выполнения упражнения;
  • недосып — в этом случае кортизол увеличивает долю жира в организме;
  • нерегулярные тренировки;
  • крен в сторону углеводного питания и недостаток в рационе белка (действительно, какие уж тут кубики).

В свою очередь артист балета Северцев напомнил, что похудеть только в области живота невозможно, придётся снижать общее количество потребляемых калорий. Второй причиной неудач на пути к идеальному прессу бывает неправильная расстановка приоритетов.

«Во время упражнения подъёмы корпуса (скручивания) выполняются с прямым корпусом, то есть нагрузку забирает поясница. Крестец и нижняя часть поясницы должны быть прижаты к полу», — рассказал он «Лайфу».

Также специалист считает не всегда целесообразным выполнение подъёмов ног лёжа. Так большую часть нагрузки получает сгибатель бедра, а не мышцы живота, поэтому Северцев советует поднимать ноги в висе на турнике, подкручивая таз вперёд.

Ещё одной возможной причиной неудач артист балета назвал недостаточность нагрузки, ведь занятия всего раз в неделю не дадут результатов, если ставить перед собой амбициозные задачи.

ЗОЖ,Роман Генералов,
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