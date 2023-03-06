Терапевт объяснил, что мешает накачать идеальный пресс

Терапевт Генералов: неправильное дыхание мешает накачать идеальный пресс. Терпение и труд, они же упорство и тренировки, не всегда гарантированно дают результат. Не стоит забывать, что почти в любом деле бывают подводные камни. В том числе и добиться кубиков на животе одной только силой воли вряд ли возможно. Причины, по которым в теории это может не получиться, назвали мануальный терапевт Роман Генералов и артист Большого театра Алексей Северцев.

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В топ препятствий по версии врача вошли:

нарушение осанки;

неправильное дыхание, когда вместо выдоха делается вдох на усиление во время выполнения упражнения;

недосып — в этом случае кортизол увеличивает долю жира в организме;

нерегулярные тренировки;

крен в сторону углеводного питания и недостаток в рационе белка (действительно, какие уж тут кубики).

В свою очередь артист балета Северцев напомнил, что похудеть только в области живота невозможно, придётся снижать общее количество потребляемых калорий. Второй причиной неудач на пути к идеальному прессу бывает неправильная расстановка приоритетов.

«Во время упражнения подъёмы корпуса (скручивания) выполняются с прямым корпусом, то есть нагрузку забирает поясница. Крестец и нижняя часть поясницы должны быть прижаты к полу», — рассказал он «Лайфу».

Также специалист считает не всегда целесообразным выполнение подъёмов ног лёжа. Так большую часть нагрузки получает сгибатель бедра, а не мышцы живота, поэтому Северцев советует поднимать ноги в висе на турнике, подкручивая таз вперёд.