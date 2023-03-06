Пять необычных лайфхаков, которые помогут уснуть

Уснуть может быть тяжело ночью по разным причинам. Например, из-за того, что за день вы выпили слишком много кофе или перед сном слишком долго сидели со смартфоном. Специалист по сну из Alive! Сьюзи Сойер перечислила несколько простых способов быстро заснуть.

Как отметила Сьюзи Сойер из Alive, многие люди страдают от недостатка сна. Если плохо спать регулярно, то можно столкнуться с такими серьёзными медицинскими проблемами, как ожирение, ишемическая болезнь сердца, сахарный диабет. Всё это может сократить жизнь.

Вот какие пять необычных методов в этом случае вам помогут.

Дышите через левую ноздрю. Приложите к правой ноздре палец и закройте её. Дышите только через левую ноздрю, делая при этом медленные и глубокие вдохи. Это помогает организму по большей части активировать парасимпатическую нервную систему и способствует сну.

Принимайте питательные вещества. Согласно научным исследованиям, есть ряд веществ, которые способствуют лучшему сну. Например, это магний, который можно получить из авокадо, бананов, орехов, бобовых, семян.

Не смотрите на часы. Если вы проверяете время на смартфоне, то каждый раз вы ещё и подвергаетесь воздействию синего света, который плохо влияет на сон.

Ешьте продукты для завтрака на ужин. Хорошо помогают заснуть, например, бананы, яйца. Ещё выработке гормона сна мелатонина способствует сочетание бананов с овсом.

Пользуйтесь берушами и маской для глаз. Известно, что отсутствие освещения положительно сказывается на качестве сна. То же самое касается устранения любого шума.