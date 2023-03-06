Как похудеть без диет и спорта, полюбив себя: советы психолога

Внимание, спойлеры! Чем суровее испытания, которым вы себя подвергаете, тем очевиднее, что проблема именно в этом.

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Одна из основных характеристик людей, которые страдают расстройствами пищевого поведения, перееданием, лишним весом или, наоборот, его дефицитом — это непринятие себя. Что интересно, оно же заставляет человека садиться на диеты, противоречащие всем нормам здорового питания, и терзать свой организм чрезмерными физическими нагрузками. В большинстве случаев эти экстремальные меры не срабатывают. Почему?

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«Основная суть работы с перееданием, расстройствами пищевого поведения и лишним весом состоит в следующем: хочешь привести тело в порядок — начни его принимать (без условий и в любом состоянии). Тут важно понимать, что речь не о безразличии к своему здоровью. Чтобы понять, как это работает, нужно последовательно разобрать весь механизм», — объясняет Юлия Пименова, клинический психолог, гештальт-терапевт, супервизор.

«Нехорошее» тело не стоит того, чтобы о нём заботились. Так мыслит человек, который себя не принимает. Показательны тут будут два сценария. В первом тело поощряется булками и прочими вредностями. Во втором истязается лишениями, диетами и изнурительными тренировками. И то и другое — прямые дороги к расстройствам пищевого поведения.

Если тело любят, то его слушают, о нём заботятся, кормят в необходимом количестве, не заставляя голодать или переедать. Ему обеспечивают адекватную физическую активность.

Почему насилие над собой — не путь?

Как часто можно услышать от людей, желающих похудеть, фразы из серии: «Вот похудею и непременно полюблю себя». И это основная ошибка. Последовательность должна быть другой: сначала придётся полюбить и начать о себе заботиться, а потом уже и килограммы пойдут на убыль. И речь тут идёт не только про тело.

Принятие — это про налаженный контакт, про способность слышать и удовлетворять свои потребности, а не просто баловать. Посмотрите на свою жизнь. Посмотрите, что вас не устраивает, огорчает или злит. В каких аспектах своей жизни вы остаётесь эмоционально «голодным», где не удовлетворяются ваши личные потребности?

Если мы прибегаем к строгим ограничительным диетам и чрезмерным физическим нагрузкам, то создаём неестественные для человека ограничения. Выживание в их условиях требует интенсивно задействовать волю. Обрекая себя на это, человек вместо развития навыка чувствительности и заботы совершает очередной акт насилия над собой.

На строгой диете мы употребляем в пищу продукты, которые на самом деле есть не хотим. Игнорируем истинные потребности, блокируем возможность их ощутить. Мы питаемся строго по часам, не учитывая возможности и ресурсы нашего организма.

Чем всё это усугубляется?

Кроме того, строгая и усложнённая дополнительными манипуляциями (дневники питания, подсчёт калорий) диета приводит к стрессу и повышению уровня тревоги. Также любые запреты и ограничения рождают огромное желание их нарушить. Добавим сюда чувства вины и стыда, появляющиеся у человека после нарушения диеты и переедания.

Суть в том, что ни диета, ни спорт не могут решить такие проблемы, как неправильные пищевые привычки, убеждения, связанные с едой и телом, «заедание» чувств, неудовлетворённых потребностей, непринятие себя. Поэтому вес после окончания диеты будет возвращаться.

В период диеты нерешённые психологические проблемы, стоящие за перееданием, всегда выходят на первый план, ведь человек лишается привычного способа борьбы с ними.

Не заниматься собой вообще?

Важно понимать, что всё это не отменяет здорового диетологического сопровождения и регулярной физической активности, приносящей удовольствие.