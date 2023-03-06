Fitbook: частые расставания с женщинами делают мужчин больными

Развод, расставание, жизнь в одиночестве – для мужчин среднего возраста это не только психологический стресс, но и огромная смертельная опасность. Группа ученых из Копенгагенского университета обнаружила у мужчин, которые часто расставались с любимыми, высокую долю воспалительных маркеров в крови. Они связаны, среди прочего, с сердечными приступами, инсультами, раком, деменцией и, следовательно, угрозой ранней смерти. Интересно, но расставания не так сильно влияют на женщин. Об этом пишет немецкое издание Fitbook.

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Ученые давно подозревали, что люди, которые годами живут одни или часто проходящие через разлуки, имеют больше шансов преждевременно умереть. Поэтому для текущего исследования ученые хотели выяснить, как увеличение числа расставаний или годы жизни в одиночестве влияют на здоровье.

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В исследовании приняло участие 4835 мужчин и женщин в возрасте от 48 до 62 лет из Копенгагена. В этой группе людей каждый второй пережил одну или несколько разлук в жизни. При этом половина из обследованных жила в одиночестве.

В дополнение к частоте раздельного проживания или разводов, годы, прожитые в одиночестве, были классифицированы следующим образом: менее одного года (определяемого как базовая группа, поскольку это очень распространено и считается нормальным); от двух до шести лет; и семь и более лет.

В дополнение к возрасту и образованию, исследователи также документировали вес, основные жизненные события, прием лекарств и историю болезни испытуемых. Далее ученые измеряли в крови уровень двух воспалительных маркеров: интерлейкина 6 (IL-6) и С-реактивного белка (CRP). Именно они приводят к воспалениям, которые, как считается, играют ключевую роль в нескольких возрастных заболеваниях – рак, сердечно-сосудистые заболевания и диабет 2 типа.

Исследование показало: у мужчин, которые имеют особенно большое количество расставаний за спиной, было обнаружено большее количество воспалительных маркеров: на 17% более высокие значения, чем в референтной группе.

Аналогичным образом, воспалительные маркеры были на 7% выше в группе, которая живет в одиночестве в течение многих лет (12 или более). И в обоих случаях это касалось только мужчин, у женщин таких показателей не было.

Почему же расставания делают именно мужчин больными? К сожалению, пока есть только предположения о том, почему одиночество и разрывы отношений так влияют на физическое здоровье сильного пола. Причем эта разница у мужчин увеличивается как с возрастом, так и при эмоциональном и физическом напряжении, таких, как одиночество или отвержение. Кроме того, мужчины, как правило, участвуют в саморазрушительном поведении, таком, как чрезмерное употребление алкоголя после расставания, в то время как слабый пол спасается при помощи психологической поддержки в женском обществе.

Ученые подчеркивают: