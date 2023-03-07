Сколько шагов надо сделать, чтобы сжечь калории от выпитого алкоголя

Алкогольные напитки очень калорийные. Если вы сомневались, то учёные сделали всё, чтобы вас убедить — подсчитали, сколько дополнительных шагов надо сделать, чтобы сжечь калории от спиртного.

В бокале вина есть 225 калорий. Это 5575 дополнительных шагов или 49 минут ходьбы. Лагер чуть менее калориен, чем сидр или гиннесс — 200 калорий, которые сжигаются за 5385 шагов (43 минуты ходьбы). Чтобы сжечь калории от водки с соком понадобится 2720 шагов, (22 минуты ходьбы). Джин с тоником даст 100 калорий; это 2650 шагов (21 минута ходьбы). От 30 мл Jagermeister получите 95 калорий и будете вынуждены пройти 2595 шагов (20 минут ходьбы). Бокал шампанского довольно лёгкий — 90 калорий, которые можно сжечь за 2520 шагов (19 минут ходьбы). Наименее калориен виски, например 50 мл Jack Daniels. В них 60 калорий — это 1680 шагов (12 минут ходьбы).