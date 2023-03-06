Диетолог перечислила полезные для диабетиков постные продукты

В пост диабетикам нужно есть больше бобовых, овощей и круп, призвала диетолог и нутрициолог Кристина Плотникова. Она перечислила «Ленте.ру» полезные для людей с сахарным диабетом постные продукты.

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В пост из меню исключают многие продукты, составляющие основу правильного рациона людей с сахарным диабетом, отметила диетолог. Из меню исчезает множество продуктов с жирами и белками, поэтому их важно заменять продуктами с растительным белком: орехами, бобовыми, цельнозерновыми крупами, грибами.

Для поддержания здоровья диабетиков в пост прежде всего нужно исключить продукты с высоким гликемическим индексом, которые приводят к резкому повышению уровня глюкозы в крови, пояснила Плотникова. Это картофель, отварная свекла, морковь, кукуруза, корень сельдерея; финики, абрикосы и другие сладкие фрукты, любые сладости и сладкие напитки. Стоит отказаться и от всех мучных изделий из пшеничной муки, манной крупы, пшена, белого риса, кускуса.

Однако не стоит отчаиваться, ведь несмотря на то, что многое под запретом, список разрешенных продуктов гораздо больше. В пост диабетикам нужно как можно чаще готовить блюда с бобовыми (фасоль, чечевица, горох), овощами, крупами (гречка, булгур, овсяная, перловая, ячневая крупа, киноа, бурый рис), макаронами из твердых сортов пшеницы, отметила Плотникова.