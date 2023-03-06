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3 часа назад

Эксперты назвали лучший завтрак для поддержания работы сердца

runews24.ru

Завтрак может наладить эффективную работу и обеспечить правильное функционирование организма. Для этого он должен быть правильным.

Эксперты назвали лучший завтрак для поддержания работы сердца
Фото: runews24.rurunews24.ru

В первую очередь необходимо обратить внимание на овсяные хлопья. В них содержится большое число углеводов, которые помогут быть энергичным на протяжении всего дня. Хлопья богаты клетчаткой, она снижает уровень холестерина и защищает от жировых бляшек в кровеносных сосудах, сообщает «Царьград».

Также орехи, миндаль, семена тыквы, подсолнечника, семена кунжута, йогурты, творог стоит добавить к приему пищи.

Для бутербродов можно взять авокадо или сделать паштет из жирной морской рыбы.

Пользу организму принесут бобовые, бананы и помидоры, зеленый чай, ягоды, оливки, оливковое масло.

ЗОЖ,
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