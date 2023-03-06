Эксперты назвали лучший завтрак для поддержания работы сердца

Завтрак может наладить эффективную работу и обеспечить правильное функционирование организма. Для этого он должен быть правильным.
В первую очередь необходимо обратить внимание на овсяные хлопья. В них содержится большое число углеводов, которые помогут быть энергичным на протяжении всего дня. Хлопья богаты клетчаткой, она снижает уровень холестерина и защищает от жировых бляшек в кровеносных сосудах, сообщает «Царьград».
Также орехи, миндаль, семена тыквы, подсолнечника, семена кунжута, йогурты, творог стоит добавить к приему пищи.
Для бутербродов можно взять авокадо или сделать паштет из жирной морской рыбы.
Пользу организму принесут бобовые, бананы и помидоры, зеленый чай, ягоды, оливки, оливковое масло.