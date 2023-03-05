7 правил, которые помогут избежать нехватки витаминов весной

Весной особенно высок риск того, что вам будет не хватать витаминов и различных питательных веществ. Но есть способы этого не допустить.

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Если вы ведёте здоровый образ жизни, то вряд ли столкнётесь с дефицитом питательных веществ и витаминов в весеннее время. Тем не менее вот какие вещи вам тоже помогут избежать этой проблемы.

Мандарины и апельсины. Важно употреблять их регулярно.

Отвар шиповника. По мнению экспертов, этот напиток восстанавливает иммунитет даже у тех, кто болеет постоянно. Лучше всего заварить шиповник в термосе и подождать потом хотя бы четыре часа.

Укроп и петрушка. В них очень много полезных веществ, а употреблять петрушку и укроп лучше в свежем виде.

Солнечные ванны. Постарайтесь чаще выходить в солнечные дни на улицу, но не забывайте о защите от ультрафиолета.

Психическое здоровье. Известно, что именно весной чаще всего у людей случаются нервные срывы, возникает депрессия.

Рыба. Полезнее всего будет морская рыба. Употреблять её лучше в запечённом виде или в виде ухи.

Чаи, травяные отвары. Главное правильно подобрать травы и чай.