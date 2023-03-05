Новости
Коронавирус
Болезни и лекарства
Наука
Народная медицина
ЗОЖ
+3° в 
USD 75.46EUR 80.05
Войти в почту
54 минуты назад

7 правил, которые помогут избежать нехватки витаминов весной

Ferra.ru

Весной особенно высок риск того, что вам будет не хватать витаминов и различных питательных веществ. Но есть способы этого не допустить.

7 правил, которые помогут избежать нехватки витаминов весной
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Если вы ведёте здоровый образ жизни, то вряд ли столкнётесь с дефицитом питательных веществ и витаминов в весеннее время. Тем не менее вот какие вещи вам тоже помогут избежать этой проблемы.

Мандарины и апельсины. Важно употреблять их регулярно.

Отвар шиповника. По мнению экспертов, этот напиток восстанавливает иммунитет даже у тех, кто болеет постоянно. Лучше всего заварить шиповник в термосе и подождать потом хотя бы четыре часа.

Укроп и петрушка. В них очень много полезных веществ, а употреблять петрушку и укроп лучше в свежем виде.

Солнечные ванны. Постарайтесь чаще выходить в солнечные дни на улицу, но не забывайте о защите от ультрафиолета.

Психическое здоровье. Известно, что именно весной чаще всего у людей случаются нервные срывы, возникает депрессия.

Рыба. Полезнее всего будет морская рыба. Употреблять её лучше в запечённом виде или в виде ухи.

Чаи, травяные отвары. Главное правильно подобрать травы и чай.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

ЗОЖ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий