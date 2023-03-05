Эксперты рассказали, как принимать биодобавки без вреда

1 марта аналитики привели данные, согласно которым в России к весне увеличился спрос на биоактивные добавки (БАДы) в несколько раз. «Вечерняя Москва» узнала, насколько они безопасны и как правильно их принимать.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Важно отметить, что к БАДам относятся не только витаминные комплексы (например, добавки с витаминами E, C, A), как думают многие, но и пребиотики, аминокислоты, ферменты.

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По словам врача-терапевта Галины Маханьковой, самые популярные добавки в основном содержат рыбий жир, травяные сборы, растительные масла:

— Заниматься самолечением с помощью БАДов запрещено. Если вам кажется, что у вас, к примеру, недостаток витаминов — вы никогда не сможете узнать наверняка каких. Потому интуитивный прием добавок без точных анализов может быть не просто бессмысленным, но и опасным. Обратитесь к врачу. Он назначит вам биохимический анализ крови, который выявит, чего не хватает в организме. Иногда неверный прием БАДов приводит к таким последствиям, как головные боли, выпадение волос, сухость кожи, а в худшем случае — заболевания сердца и пищеварения. Дозировку добавок должен назначать только врач.

К выбору БАДов также стоит подходить осторожно. Даже самые качественные из них могут вызвать аллергию и другие побочные эффекты. Более того, производитель никогда не дает 100-процентной гарантии, что комплекс добавок подействует, ведь БАДы не проходят длительных тестирований, как, например, лекарственные препараты.

— Важно уточнять у специалиста, совместим ли прием добавок с другими лекарствами, которые вам прописаны. Самый распространенный диагноз, при котором их назначают, — нехватка витамина D. Без предписания врача также не стоит принимать витамины E, C, B (фолиевая кислота). Избегайте покупку БАДов, в которых содержатся оксид титана, целлюлоза, сорбат калия, сорбитол, соевый лецитин. Эти вещества могут сильно навредить организму, — поясняет специалист.

Никогда не покупайте добавки в сомнительных местах — продукт должен быть сертифицирован.

— На упаковке, помимо даты изготовления, производителя и состава, чаще всего есть обозначения международных сертификатов — WADA, NSF International. Кстати, форма добавок не особо важна, однако я рекомендую покупать их в виде капсул или таблеток, — добавляет Галина Маханькова.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Елена Холмина, диетолог:

— БАДы часто рекомендуют тем, кто придерживается диеты. Важно помнить, что они не являются панацеей и работают лишь в комплексе с другими мерами, которые назначает врач. При их покупке стоит учитывать, какие именно цели диеты вы преследуете, и лучше купить добавку, рекомендованную врачом.

Обратите внимание

тусклый цвет лица;

сухая кожа;

ломкие ногти;

выпадение волос;

отсутствие сил, апатия;

сонливость;

снижение аппетита. О нехватке тех или иных полезных веществ в организме могут свидетельствовать следующие признаки:

Две стороны одного цинка

Самыми популярными БАДами считаются коллаген, витамин D, гиалуроновая кислота, цинк и витграсс. «Вечерняя Москва» узнала, в чем их плюсы и кому пить такие добавки противопоказано.

По словам врача-терапевта Ольги Свириной, коллаген не стоит пить женщинам младше 25 лет — их организм самостоятельно вырабатывает нужное количество этого белка. Стоимость — от 1200 до 4999 рублей.

— Кстати, при изготовлении таких добавок используются кости скота, поэтому есть случаи заражения сырья — лучше выбирать проверенный продукт. Перед употреблением необходима консультация медицинского специалиста, который подскажет нужного производителя и проанализирует состав. Пока что высокая эффективность коллагена как добавки весьма спорна, — добавляет врач.

Употребление же гиалуроновой кислоты помогает не только улучшить состояние кожи, но и даже стать отличным дополнением при лечении воспалений в ротовой полости типа язв. Стоимость — от 899 до 3999 рублей.

Цинк любят выписывать при проблемах с выпадением волос, ломкости ногтей и людям, испытывающим проблемы со сном. Стоимость — от 659 до 2599 рублей.

— Дозу цинка в день должен назначить врач на основе анализов. Его чрезмерное употребление может привести к рвоте и расстройству желудка. А так это очень хорошая добавка, которую нередко прописывают и детям, — поясняет Свирина.

Витграсс прописывают тем, кто хочет очистить организм и избавиться от сильных воспалений на коже, сухости. Стоимость — от 1000 до 3000 рублей.

— Есть мнение, что этот БАД помогает снизить холестерин, однако это совершенно не так. Такой эффект никем не доказан, поэтому его можно пить только как комплексное улучшение состояния организма, — отмечает врач.

А вот людям с ожирением эта добавка категорически противопоказана, вопреки мнению о том, что она способна снизить уровень сахара в крови. Лучшими марками БАДов сейчас считаются Solgar, Siberian Welness, Now, «Эвалар» и «Русские корни». Однако исходить стоит не от бренда, а от того, какой именно эффект нужен, и рекомендаций врача.

11 аналогов «Виагры»

1 марта в России зафиксировали стремительный рост продаж лекарственного препарата «Виагра» — аж на 50 процентов по сравнению с началом месяца. Такое заявление сделали в национальной системе маркировки «Честный знак». «Вечерняя Москва» узнала, с чем это связано.

Резкий рост продаж произошел на фоне новостей о приостановке отгрузок этого лекарства в Россию компанией Vitaris. Более того, в период с 15 по 17 февраля выросли продажи всей группы подобных препаратов, в основе которых — силденафил.

— Уверена, что дефицита не будет. У нас уже давно разрабатывают собственные аналоги, которые ничуть не отличаются по качеству, — рассказывает врач-андролог Игорь Теплов.

Самыми популярными отечественными аналогами «Виагры» считаются препараты «Максигра», «Эффекс», «Сеалекс», «Визарсин», «Силдемакс». Более того, их стоимость в разы ниже, чем у американского производителя, ведь упаковка из 12 таблеток по 100 мг в среднем стоит от 599 до 1500 рублей.