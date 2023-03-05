Перечислены пищевые привычки, провоцирующие воспаления

Ученые сообщили, что пищевые привычки могут привести к воспалению в организме и ускорить его старение. Они отметили, что годы хронического воспаления способны спровоцировать развитие болезней сердца, онкологии, диабета второго типа, заболеваний почек и других недугов.

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По словам специалистов, к этому приводит недостаток омеги-3 в организме. Также риск воспаления увеличивается при дефиците овощей и фруктов в рационе.

Кроме того, исследователи предупредили об опасности пищи с конечными продуктами гликирования. К ним относятся картошка фри, вареное красное мясо и белый хлеб.