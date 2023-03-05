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1 час назад

Ученые перечислили пищевые привычки, провоцирующие воспаление в организме

Вечерняя Москва

Ученые сообщили, что пищевые привычки могут привести к воспалению в организме и ускорить его старение. Они отметили, что годы хронического воспаления способны спровоцировать развитие болезней сердца, онкологии, диабета второго типа, заболеваний почек и других недугов.

Перечислены пищевые привычки, провоцирующие воспаления
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

По словам специалистов, к этому приводит недостаток омеги-3 в организме. Также риск воспаления увеличивается при дефиците овощей и фруктов в рационе.

Кроме того, исследователи предупредили об опасности пищи с конечными продуктами гликирования. К ним относятся картошка фри, вареное красное мясо и белый хлеб.

Также к воспалению приводят употребление переработанной нездоровой пищи, продуктов с содержанием глютена, недостаток клетчатки и злоупотребление спиртным, сообщается на портале Ferra.

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