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1 час назад

Инфекционист Малышев назвал прививки, которые нужно сделать перед началом летнего сезона

Вечерняя Москва

Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев сообщил, что россияне, которые проживают на территориях, где клещи переносят вирус энцефалита, должны привиться перед началом летнего сезона.

Названы прививки, которые нужно сделать перед летним сезоном
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Также он подчеркнул, что привиться необходимо тем, кто планирует поехать в центральные области Сибири и на Дальний Восток. Людям, собирающимся отправиться на юг, в страны тропического пояса, Юго-Восточную Азию, следует привиться от гепатита А.

Малышев отметил, что граждане должны сами интересоваться, какие вакцины помогут им защититься от инфекций, сообщает портал Ura.ru.

ЗОЖ,Николай Малышев,
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