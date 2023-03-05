Названы прививки, которые нужно сделать перед летним сезоном

Бывший главный инфекционист Москвы, вирусолог Николай Малышев сообщил, что россияне, которые проживают на территориях, где клещи переносят вирус энцефалита, должны привиться перед началом летнего сезона.

Также он подчеркнул, что привиться необходимо тем, кто планирует поехать в центральные области Сибири и на Дальний Восток. Людям, собирающимся отправиться на юг, в страны тропического пояса, Юго-Восточную Азию, следует привиться от гепатита А.