Что будет со здоровьем, если есть слишком много жира

Диетологи рассказали, что может произойти с вашим телом, если вы будете есть слишком много жира.
Насыщенные жиры, такие как те, что содержатся в цельном молоке и красном мясе, следует употреблять в небольших количествах, потому что они могут повысить уровень «плохого» холестерина.
2. Вы можете набрать вес.
Ничего удивительного: потребление жиров связано с увеличением массы тела. Исследования подтверждают это мнение. Например, крупное китайское исследование 2020 года связало диеты с высоким содержанием жиров с повышенным весом.
3. Может увеличиться риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Вокруг насыщенных жиров и сердечно-сосудистых заболеваний ведётся много споров, но Американская кардиологическая ассоциация придерживается своей давней рекомендации ограничить потребление красного мяса, сыра, сливочного масла, тропических масел, таких как пальмовое и кокосовое, и других источников насыщенных жиров.
4. Вы рискуете получить инсульт.
В одном из исследований учёные определили, что у медицинских работников, которые потребляли наибольшее количество животных жиров, риск инсульта был на 16% выше, чем у тех, кто потреблял полезные растительные жиры.
5. У вас может развиться неалкогольная жировая болезнь печени.
Потребление насыщенных жиров может привести к повреждению печени, а затем и к развитию неалкогольной жировой болезни печени.
6. Может развиться диабет.
Одно исследование показало, что всего один день переедания жирными продуктами вызывает резистентность к инсулину.
7. Могут возникнуть проблемы с пищеварением.
Обильный приём пищи со слишком большим количеством жира может привести к проблемам с пищеварением, таким как вздутие живота , тошнота и диарея.
8. Вы можете увеличить риск развития некоторых видов рака.
Избыточный вес или ожирение связаны с повышенным риском развития 13 видов рака.
9. Умственные способности могут пострадать.
Потребление большого количества жира увеличивает риск развития хронического слабовыраженного воспаления, которое может вызвать множество проблем со здоровьем, в том числе со здоровьем мозга.