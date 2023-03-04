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2 часа назад

Что будет со здоровьем, если есть слишком много жира

Ferra.ru

Диетологи рассказали, что может произойти с вашим телом, если вы будете есть слишком много жира.

Что будет со здоровьем, если есть слишком много жира
Фото: Ferra.ruFerra.ru

1. Уровень холестерина может повыситься.

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Насыщенные жиры, такие как те, что содержатся в цельном молоке и красном мясе, следует употреблять в небольших количествах, потому что они могут повысить уровень «плохого» холестерина.

2. Вы можете набрать вес.

Ничего удивительного: потребление жиров связано с увеличением массы тела. Исследования подтверждают это мнение. Например, крупное китайское исследование 2020 года связало диеты с высоким содержанием жиров с повышенным весом.

3. Может увеличиться риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Вокруг насыщенных жиров и сердечно-сосудистых заболеваний ведётся много споров, но Американская кардиологическая ассоциация придерживается своей давней рекомендации ограничить потребление красного мяса, сыра, сливочного масла, тропических масел, таких как пальмовое и кокосовое, и других источников насыщенных жиров.

4. Вы рискуете получить инсульт.

В одном из исследований учёные определили, что у медицинских работников, которые потребляли наибольшее количество животных жиров, риск инсульта был на 16% выше, чем у тех, кто потреблял полезные растительные жиры.

5. У вас может развиться неалкогольная жировая болезнь печени.

Потребление насыщенных жиров может привести к повреждению печени, а затем и к развитию неалкогольной жировой болезни печени.

6. Может развиться диабет.

Одно исследование показало, что всего один день переедания жирными продуктами вызывает резистентность к инсулину.

7. Могут возникнуть проблемы с пищеварением.

Обильный приём пищи со слишком большим количеством жира может привести к проблемам с пищеварением, таким как вздутие живота , тошнота и диарея.

8. Вы можете увеличить риск развития некоторых видов рака.

Избыточный вес или ожирение связаны с повышенным риском развития 13 видов рака.

9. Умственные способности могут пострадать.

Потребление большого количества жира увеличивает риск развития хронического слабовыраженного воспаления, которое может вызвать множество проблем со здоровьем, в том числе со здоровьем мозга.

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