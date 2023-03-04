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26 минут назад

Как сыр влияет на здоровье вашего сердца

Ferra.ruиещё 1

Сыр богат полезным белком и кальцием, но также содержит много насыщенных жиров и соли. Как это влияет на организм?

Как сыр влияет на здоровье вашего сердца
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Много насыщенных жиров обычно повышают уровень холестерина и увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее, появляется всё больше доказательств того, что сыр обладает «матричным эффектом», который в некоторой степени защищает нас от неблагоприятного воздействия насыщенных жиров.

Канадское исследование, проведённое в 2017 году на 43 здоровых добровольцах, показало, что жир из сливочного сыра переваривается и усваивается быстрее , чем из чеддера. Исследователи предположили, что маленькие капельки жира в сливочном сыре могут быть более доступными для ферментов организма, расщепляющих жир.

В 2018 году другое исследование продемонстрировало, что употребление сыра приводит к значительному снижению уровня холестерина, чем в случае, если его компоненты — масло, белок и кальций — употребляются отдельно.

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