Названы 7 суперпродуктов для поддержания здоровья мозга

Правильная диета играет важную роль в сохранении здоровья мозга. Доктор Исмаил Бозкурт рассказал, какие продукты помогут предотвратить ухудшение познавательных способностей.

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По словам специалиста, нельзя отказываться от употребления репчатого лука, поскольку он богат антиоксидантами и способствует укреплению иммунной системы благодаря пробиотическим свойствам. Также этот овощ улучшает память, защищает от проблем с восприятием и болезни Альцгеймера.

Еще один продукт, полезный для мозга и богатый антиоксидантами, – киви. Этот плод содержит вещества, которые положительно влияют на состояние кровеносных сосудов и улучшают познавательные способности.

Важную роль в передаче сигналов головного мозга играет тирозин. Большое количество этой аминокислоты содержится в яйцах. Также они богаты витаминами A, D, B12, которые необходимы для поддержания работы отдела мозга, отвечающего за память.

Для защиты от стресса и предотвращения проблем с памятью рекомендуется употреблять чернику.

Также специалист советует добавить в рацион продукты, содержащие омега-3 и витамины группы В, том числе мясо, рыбу, бобовые, зеленые листовые овощи, грецкие орехи, авокадо, сообщает Cumhuriyet