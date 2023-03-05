Врач рекомендовал устраивать день «отдыха от гаджетов»

«Совещания в Zoom, общение в мессенджерах стирают рамки начала и окончания рабочего времени в ущерб отдыху. Люди постоянно находятся в напряжении. Все это перегружает, приводит к стрессам. Поэтому, безусловно, полезно хотя бы раз в неделю не выключать гаджеты совсем на случай экстренных ситуаций, но убирать их для всего остального. В этот день можно вживую пообщаться с близкими и друзьями, побродить в парке или сходить на выставку, заняться спортом и сделать тем самым вклад в свое здоровье. Такой детокс поможет восстановиться организму после рабочей недели и значительно снизит уровень стресса», - сказал Тяжельников.