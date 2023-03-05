Врач рекомендовал устраивать день «отдыха от гаджетов»

Для снятия стресса раз в неделю рекомендуется устраивать день «отдыха от гаджетов» - если речь не идет об экстренных и неотложных ситуациях, сообщил Агентству городских новостей «Москва» главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения столицы Андрей Тяжельников.
«Совещания в Zoom, общение в мессенджерах стирают рамки начала и окончания рабочего времени в ущерб отдыху. Люди постоянно находятся в напряжении. Все это перегружает, приводит к стрессам. Поэтому, безусловно, полезно хотя бы раз в неделю не выключать гаджеты совсем на случай экстренных ситуаций, но убирать их для всего остального. В этот день можно вживую пообщаться с близкими и друзьями, побродить в парке или сходить на выставку, заняться спортом и сделать тем самым вклад в свое здоровье. Такой детокс поможет восстановиться организму после рабочей недели и значительно снизит уровень стресса», - сказал Тяжельников.
При этом все нужно делать в разумных пределах, подчеркнул врач.
«Разгрузить себя хотя бы частично раз в неделю - уже большое благо. Уменьшить пользование гаджетами до самого возможного уровня будет очень полезно. При этом не стоит впадать в крайности. Если в это время позвонит кто-то важный - не нужно игнорировать звонок только потому, что вы решили в это время не пользоваться телефоном. Можно просто договориться на другое время для разговора», - пояснил Тяжельников.
Он отметил, что в первую очередь стоит сосредоточиться не на отказе от гаджетов, а на положительных эмоциях.
«Полезнее, например, выделить дополнительный час на хобби, спорт, прогулку, встречу с приятными людьми, приготовление ужина, занятия с детьми. На то, что принесет хорошие эмоции», - добавил Тяжельников.