Простуда — это распространенное заболевание, которому сопутствуют такие симптомы как насморк, кашель и головная боль.

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Многие люди задаются вопросом, а можно ли принимать ванну при простуде?

Ответ на этот вопрос зависит от того, есть ли у вас температура.

Простуда сопровождается повышенной температурой

Если есть температура, то принимать ванну не рекомендуется. Горячая вода может ухудшить ваше состояние и еще больше повысить температуру тела. Лучше попробовать сбить температуру с помощью прохладного компресса на лоб. Также пить больше жидкости и отдыхать.

Температура отсутствует

Если у вас нет температуры, то принимать ванну можно - главное соблюдать предосторожность. Во-первых, вода не должна быть слишком горячей, чтобы случайно не поднять температуру тела. Во-вторых, не стоит и сильно прохладную воду. Пусть вода будет температуры тела.

Также можно добавить в воду эфирные масла, которые помогут облегчить дыхание и снять общее напряжение. Здесь хорошо подойдут масло эвкалипта, мяты или лаванды.

Заключение

Теперь вы знаете, что принимать ванну при простуде можно, если у вас нет температуры и вы соблюдаете все необходимые предосторожности.