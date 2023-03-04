Простуда — это распространенное заболевание, которому сопутствуют такие симптомы как насморк, кашель и головная боль.
Многие люди задаются вопросом, а можно ли принимать ванну при простуде?
Ответ на этот вопрос зависит от того, есть ли у вас температура.
Если есть температура, то принимать ванну не рекомендуется. Горячая вода может ухудшить ваше состояние и еще больше повысить температуру тела. Лучше попробовать сбить температуру с помощью прохладного компресса на лоб. Также пить больше жидкости и отдыхать.
Если у вас нет температуры, то принимать ванну можно - главное соблюдать предосторожность. Во-первых, вода не должна быть слишком горячей, чтобы случайно не поднять температуру тела. Во-вторых, не стоит и сильно прохладную воду. Пусть вода будет температуры тела.
Также можно добавить в воду эфирные масла, которые помогут облегчить дыхание и снять общее напряжение. Здесь хорошо подойдут масло эвкалипта, мяты или лаванды.
Теперь вы знаете, что принимать ванну при простуде можно, если у вас нет температуры и вы соблюдаете все необходимые предосторожности.
Если же у вас же есть температура, то лучше пока отказаться от приеома ванны. И если температура сильно высокая и/или держится долгое время, то обязательно обратитесь к врачу.